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هطول أمطار غزيرة على الباحة وتنبيهات من الأرصاد على مناطق أخرى

الطقس - الامطار - امطار الباحة - عسير
أمطار على الباحة
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شَهِدَتْ منطقةُ الباحةِ - اليوم- هطولَ أمطارٍ متفرقةٍ من متوسطةٍ إلى غزيرةٍ مصحوبةٍ بعواصف رعديةٍ شَمِلَتْ أجزاء مدينة الباحة، وعدداً من محافظاتها، والمراكز التابعة لها، وعدداً من منتزهاتها، سالت على أثرها عددٌ من الأودية والشعاب وارتوتْ الأرضُ.
جعلها اللهُ سقيا رحمةٍ وبركةٍ،وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد .

تنبيه الأرصاد

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا من أمطار رعدية على عدد من مناطق بالمملكة، تبدأ من غد الإثنين إلى الجمعة.

المناطق التي تشهد أمطار

وأوضح بيان "الأرصاد" أن الحالة تشمل مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير وجازان و الباحة ونجران والرياض.

وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق


وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:
1 - منطقة تبوك وتشمل” أملج”.
2 - منطقة نجران، وتشمل " ثار وحبونا وخباش وشرورة ويدمة وبدر الجنوب".
3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل “الحناكية والمهد ووادي الفرع وبدر والعيص وخيبر”.
4 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.
5 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث وبحرة وجدة والكامل والجموم والعاصمة المقدسة والشعيبة ورابغ والخرمة والموية وتربة ورنية".
6 - منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة وفيفا والعيدابي وهروب والفطيحة وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وفرسان والدرب وبيش”.
7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها  وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.

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