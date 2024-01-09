هطول أمطار على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية

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هطلت اليوم أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.

جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد. اضافة اعلان



وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.





سماء غائمة وسحب ممطرة على 7 مناطق



ضباب على الشرقية



حركة الرياح على البحر الأحمر



ارتفاع الموج وحالة البحر



حركة الرياح على الخليج العربي



ارتفاع الموج وحالة البحر



وأضاف المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متربن على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.