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هطول أمطار على محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية

أمطار الطائف
أرشيفية
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هطلت اليوم أمطارٌ من خفيفة إلى متوسطة على محافظة طريف وضواحيها بمنطقة الحدود الشمالية.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد.اضافة اعلان

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماء غائمة جزئيًا إلى غائمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على 7 مناطق

وأضاف المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، والحدود الشمالية.
كذلك على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، ومرتفعات منطقة مكة المكرمة.

ضباب على الشرقية

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.


حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 25-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى متربن على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب.
وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.
وشمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج وحالة البحر

وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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