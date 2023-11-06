هطول أمطار على جدة وحائل وغيوم وضباب على جبلي شدا الأسفل والأعلى

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هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة جدة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة شملت أرجاء مختلفة من المحافظة.





منطقة حائل

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غيوم وضباب

كما هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.رسمت الغيوم والضباب لوحة من الجمال الرباني على قمتي جبلي شدا الأسفل والأعلى الواقعين بين محافظتي المخواة وقلوة، وسط هطول الأمطار الغزيرة لهذا اليوم.ودفعت شلالات المياه المنهمرة من على سفوح الجبلين بعد هطول الأمطار المتنزهين إلى القطاع التهامي وسط أجوائه الربيعية المميزة.ويعد جبل شدا من أهم المعالم السياحية في قطاع تهامة بمنطقة الباحة، فهو ينقسم قسمين: جبل شدا الأعلى وهو جبل صخري مرتفع، يُعدّ أعلى جبل في سهل تهامة، بارتفاع 2200 متر عن مستوى سطح البحر, وتغلب على تضاريسه الصخور الملساء، فيما يبلغ ارتفاع جبل شدا الأسفل 1700 متر عن سطح البحر.