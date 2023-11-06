الإثنين، 22 ربيع الثاني 1445 ، 06 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هطول أمطار على جدة وحائل وغيوم وضباب على جبلي شدا الأسفل والأعلى

الطقس - الارصاد - سحب - غيوم
أرشيفية
أ أ

هطلت مساء اليوم أمطار متوسطة على محافظة جدة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة شملت أرجاء مختلفة من المحافظة.

منطقة حائل

اضافة اعلان
كما هطلت مساء اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل، شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، سالت على إثرها الأودية والشعاب، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار بمشيئة الله تعالى.
جعلها الله سقيا خير وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

غيوم وضباب


رسمت الغيوم والضباب لوحة من الجمال الرباني على قمتي جبلي شدا الأسفل والأعلى الواقعين بين محافظتي المخواة وقلوة، وسط هطول الأمطار الغزيرة لهذا اليوم.
ودفعت شلالات المياه المنهمرة من على سفوح الجبلين بعد هطول الأمطار المتنزهين إلى القطاع التهامي وسط أجوائه الربيعية المميزة.
ويعد جبل شدا من أهم المعالم السياحية في قطاع تهامة بمنطقة الباحة، فهو ينقسم قسمين: جبل شدا الأعلى وهو جبل صخري مرتفع، يُعدّ أعلى جبل في سهل تهامة، بارتفاع 2200 متر عن مستوى سطح البحر, وتغلب على تضاريسه الصخور الملساء، فيما يبلغ ارتفاع جبل شدا الأسفل 1700 متر عن سطح البحر.

اقرأ أيضا

نزاهة
9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الموارد البشرية
9:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الاشخاص

مساند
8:51 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مساند يوضح آلية وطريقة تقييم مكتب الاستقدام

الحرب على المخدرات
7:42 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

في جازان والرياض والداير ..ضبط مخالفين وكميات كبيرة من السموم

اقرأ أيضا

شاهد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على أحياء جنوب وشرق جدة

"الإرشاد الزراعي" يكشف عن أمرين مهمين أثناء تربية النحل

عاجل.. مداهمة مفاجئة لمستودع في جدة وهذا ما تم العثور عليه

عاجل.. إعادة فتح طريق الهدا في كلا الاتجاهين

متى يتم صرف مستحقات دعم برنامج ريف للدفعة الجديدة؟

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

عواصف رعدية الدفاع المدني - امطار جدة 7:22 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

شاهد.. أمطار غزيرة وصواعق رعدية على أحياء جنوب وشرق جدة

أمطار المملكة 5:16 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أمطار متفرقة على 10 مناطق بالمملكة.. وجازان تسجل الأعلى بـ16.0 ملمترًا

جامعة الملك عبدالعزيز 3:17 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تعليق الدراسة المسائية في جامعة الملك عبد العزيز بجدة

7474 2:48 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

الآن.. شاهد غزارة الأمطار مع السيول شرق مكة

اقرأ أيضا

المرور - الامطار
5:32 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

تنبيه مهم من "المرور" للسائقين عند هطول الأمطار

أمطار المملكة
5:16 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

أمطار متفرقة على 10 مناطق بالمملكة.. وجازان تسجل الأعلى بـ16.0 ملمترًا

أخبار السعودية
5:07 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أخبار السعودية.. موعد مكافأة نوفمبر للطلاب ووقف معاش الضمان في هذه الحالات

العلم السعودي
4:56 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

محام: 10 ملايين ريال عقوبة من يتورط في هذا الأمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

ت
9:11 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

"تركته لله".. شاب يحطم عود المعازف بعد انشغال دام 10 سنوات

نزاهة
9:06 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية

الموارد البشرية
9:00 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. "الموارد البشرية" تزف بشرى لهؤلاء الاشخاص

أكاديمية الطاقة والمياه
8:01 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. أكاديمية الطاقة والمياه تعلن عن فرص تدريب وتوظيف.. التفاصيل كاملة

الطقس - الارصاد - سحب - غيوم
7:54 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

هطول أمطار على جدة وحائل وغيوم وضباب على جبلي شدا الأسفل والأعلى

الحرب على المخدرات
7:42 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

في جازان والرياض والداير ..ضبط مخالفين وكميات كبيرة من السموم