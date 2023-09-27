هطول أمطار على العاصمة المقدسة

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هطلت الليلة أمطار متوسطة إلى خفيفة على العاصمة المقدسة مصحوبةً بعواصف رعدية؛ شملت أجزاءً مُتفرقة من أحياء مكة المكرمة.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمَّ بنفعها أرجاء البلاد. اضافة اعلان





تنبيه الأرصاد



أمطار غزيرة وأتربة وسيول على هذه المناطق



وفي وقت سابق، أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة من المملكة.وأوضح على حسابه في منصة “إكس”، أن الحالة المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول على هذه المناطق:1 - منطقة تبوك، وتشمل" البدع وتبوك وحقل".2 - منطقة نجران وتشمل، "بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة".3 - منطقة المدينة المنورة، وتشمل "العلا والعيص ينبع وبدر والرايس والعهد ووادي الفرع".4 - منطقة مكة المكرمة، وتشمل “العرضيات والكامل والطائف وأضم وميسان وخليض والقنفذة والليث والعاصمة المقدسة".5 - منطقة الباحة، وتشمل “الباحة والعقيق والقرى والمندق وبني حسن وبلجرشي والمخواة والحجرة وقلوة وفرعة غامد الزناد”.6 - منطقة جازان، وتشمل “الدرب وبيش وأبوعريش وأحد المسارحة والطوال وصامطة وصبيا وضمد والحرث والريث والداير والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب، ومركز الفطيحة”.7 - منطقة عسير، وتشمل “المجاردة وبارق ورجال ألمع والعرين وبيشة وتثليث وطريب والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة وخميس مشيط الحرجة والربوعة وظهران الجنوب وسراة عبيدة والبراك والفحمة”.الحالة المطرية تستمر حتى العاشرة مساءًوأشار المركز إلى أن الحالة المتوقعة من الأمطار الغزيرة والرياح المثيرة للأتربة والغبار تستمر حتى الساعة العاشرة مساءً.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.