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هذه المحافظة تسجّل أعلى كمية هطول أمطار بين 8 مناطق بالمملكة

حالة الطقس - اخبار الطقس2
أمطار
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 سجّلت محافظة رفحاء، بمنطقة الحدود الشمالية أعلى معدل كميات هطول الأمطار بـ (30.9) ملم في مطار رفحاء، و(28.7) في محافظة رفحاء، وذلك ضمن (8) مناطق (الرياض، ومكة المكرمة، والقصيم، والشرقية، وعسير، وحائل، الحدود الشمالية، والباحة).اضافة اعلان

أمطار على رفحاء


وشهدت رفحاء هطول كميات متفرقة من الأمطار من الساعة التاسعة صباحًا يوم السبت 10 فبراير 2024م، حتى التاسعة صباحاً يوم الأحد،cوفقًا لتقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة، ورصدته (104) محطات رصد هيدرولوجي ومناخي.

توقعات حالة الطقس


وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس - بمشيئة الله تعالى - استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة كذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم والحدود الشمالية.
كما يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، حائل، القصيم والحدود الشمالية، في حين يتوقع تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، وكذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية من المملكة.

حركة الرياح السطحية


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع تشكل السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

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