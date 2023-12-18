هجوم سيبراني يعطل 70% من محطات الوقود في هذه الدولة

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ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن الخدمات في الكثير من محطات الوقود في
العاصمة طهران تعطلت اليوم الاثنين دون أن يتضح السبب بعد.
هجوم سيبراني يعطل محطات الوقود في إيرانوقالت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الاثنين أن نائب وزير النفط
الإيراني جليل سالاري أكد وقوع هجوم سيبراني أدى إلى خلل في محطات الوقود البلاد.
وأضاف، وأن الهجوم وقع على نظام تزويد الوقود، مؤكدا أن جميع محطات الوقود ستعود إلى عملها بشكل طبيعي بحلول نهاية اليوم.
استهداف محطات وقود وشبكات سكك حديديةذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن تلك المجموعة أعلنت من قبل
مسؤوليتها عن هجمات إلكترونية استهدفت محطات وقود وشبكات سكك حديدية ومصانع للصلب
في البلاد.
وفي أواخر 2021، تسبب هجوم إلكتروني كبير في تعطيل بيع البنزين المدعوم في إيران مما تسبب في تكدس صفوف طويلة أمام المحطات في أنحاء إيران .
إجبار محطات الوقود على العمل يدويًاوأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى أن انقطاع الخدمة بدأ في وقت مبكر من
الاثنين وظهر تأثيره بشكل كبير في طهران مما أجبر العديد من محطات الوقود على
العمل يدوياً.
وقال أوجي 30 في المئة على الأقل من محطات الوقود تعمل والبقية تحل بالتدريج المشكلات التي أدت لتعطل الخدمات.
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