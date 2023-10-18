هجمات مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم في عدة مناطق

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استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق. اضافة اعلان





إحباط تهريب 330 كيلوجرامًا من نبات القات



ضبط شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر



القبض على شخص لترويجه نبات القات المخدر



جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة

