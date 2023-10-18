هجمات مباغتة.. الأمن يُفاجئ تجار السموم في عدة مناطق

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استمرارًا
للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، وجهت الجهات الأمنية
اليوم هجمات مفاجئة على تجار السموم في عدة مناطق.
إحباط
تهريب 330 كيلوجرامًا من نبات القات ففي
منطقة عسير، أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة محاولة تهريب 330 كيلوجرامًا
من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات
لجهة الاختصاص.
ضبط
شخص لترويجه مادة الحشيش المخدر
وفي
نجران، قبض المرور على مواطن لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول
الطبي، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
القبض
على شخص لترويجه نبات القات المخدر
كما
قبض مرور محافظة الدائر بني مالك في منطقة جازان على مواطن لترويجه 25 كيلوجرامًا من
نبات القات المخدر، وجـرى إيقافه واتخـاذ الإجـراءات النظاميـة بحقه، وإحالته إلى النيابة
العامة.
ضرورة الإبلاغ عن تهريب أو ترويج المخدرات
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات.
وذلك من خلال الاتصال بالأرقام "911" في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و"999" في بقية مناطق المملكة.