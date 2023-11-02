"هالكيكية أول علامات السيل".. الزعاق يبشر : السنة سنة خير

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كشف خبير الطقس الدكتور خالد الزعاق عن أول علامات السيل، وذلك في مقطع فيديو عبر حسابه على منصة إكس.





علامات السيل: اضافة اعلان



المواسم الأربعة



السحب الشتوية:



وظهر "الزعاق" وهو يقبل زبد السيل، مشيرا إلى أنه علامة خير، قائلا: " لو شفت هالكيكة "زبد السيل"، أعرف أن السنة سنة خير".وأشار إلى أن زبد السيل هو أول علامات السيل، وليس الأمطار.في وقت سابق، قال الدكتور خالد الزعاق إن هذه الأيام تشهد الفصول الأربعة معا، قائلا "في هذه الأيام إلى دخول الشتاء الفعلي في شهر ديسمبر، نعيش أجمل الأيام، بما يسمى بموسم "الوسم".وأضاف "الزعاق" في مقطع فيديو: "خلال هذه الأيام تهب رياح النسيم الباردة في الصباح الباكر، ونستقبل السحب القادمة من هضبة البحيرات ومن الشرق الأوسط ومن بحر العرب ومن البحر الأحمر".وتابع: "سنعيش الربيع في أول الصباح ونعيش الهريف في العصرونعيش البوادر الشتوية في آخر الليل".في وقت سابق، قال خبير الطفس والمناخ خالد الزعاق إن السحب لها مسارات محددة على حسب فصولها، مؤكدا أن السحب الصيفية تأتي من الجهة الشرقية.وأضاف في مقطع فيديو أن السحب الشتوية تأتي من الجهة الغربية وفي حال المواسم الانتقالية تتذبذب حركة السحب فتارة تاتي من الشرق وتأتي تارة أخرى من الغرب.وتابع: "سحب الوسم إذا كانت منفردة تسمى بمقلايد الوسم ومفردها قلادة وإذا كانت كثيرة تسمى بمرابيع الوسم وهي التي تنتج في أول الزمن".