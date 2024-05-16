الخميس، 08 ذو القعدة 1445 ، 16 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هاشتاق "#محمد_بن_سلمان" يتصدر منصة "إكس"

محمد بن سلمان
ولي العهد لدى وصوله البحرين
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تصدر هاشتاق " #محمد_بن_سلمان "، منصة "إكس" في المملكة، اليوم الخميس، تزامنًا مع ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لوفد المملكة المشارك في الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالبحرين.اضافة اعلان
وأثارت كلمة ولي العهد في افتتاح القمة، تفاعلات واسعة بين رواد منصة التواصل الاجتماعي، والتي تطرق فيها إلى القضايا الإقليمية، وفي القلب منها فلسطين، مشيرًا إلى دور المملكة الداعم للشعب الفلسطيني، وهو ما اعتبره المعلقون يعكس الموقف التاريخي للمملكة في دعم القضية الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

دعم إقامة دولة فلسطينية

واقتبس الإعلامي عبدالله البندر، مقتطفات من كلمة ولي العهد، فيما يتعلق بدعم إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا، وأنه على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته بشأن القضية الفلسطينية وإيقاف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي فورًا.

كلمة ولي العهد

وعلق علي اليامي، قائلاً: عندما يتحدث سمو الأمير  #محمد_بن_سلمان‌ في مؤتمر أو لقاء أو ملتقى لا تملك إلا أن تصغي إلى ما يقول بكل حواسك.. سبحان من وهبه ملكة جاذبية القول ونمط الكلام وجرأة الحديث وموهبة الإلقاء". 

حفاوة الاستقبال

فيما علق الأكاديمي طارق الأحمري، بجامعة الملك سعود، على حفاوة الاستقبال بولي العهد لدى وصوله إلى البحرين، قائلاً: "لفت نظري في مراسم استقبال #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في #البحرين تقدير أصحاب السمو والمعالي والسعادة في مملكة البحرين بتقبيل كتف سمو ولي العهد خلال مراسم المصافحة، وهذا يعكس محبتهم وتقديرهم لسموه -حفظه الله-".
يشار إلى أن ولي العهد سلّم رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إلى مملكة البحرين.

اقرأ أيضا

تُوفي بهذه الطريقة.. الدفاع المدني يُخرج شخصًا جرفه السيل بوادي الخرمة بمكة

النص الكامل لكلمة ولي العهد في قمة المنامة

"الداخلية" تُطلق خدمة الهوية الرقمية للقادمين بتأشيرة حج هذا العام

يتقدمهم ولي العهد.. القادة العرب يلتقطون الصورة التذكارية في القمة العربية الـ 33

عاجل.. ولي العهد: 700 مليون ريال مساعدات للأشقاء بفلسطين.. ونرحب بقرار الأمم المتحدة (فيديو)

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ئيريئريئ 2:53 م الخميس، 16 مايو 2024

يتقدمهم ولي العهد.. القادة العرب يلتقطون الصورة التذكارية في القمة العربية الـ 33

ولي العهد يلقي كلمته في القمة العربية 33 2:41 م الخميس، 16 مايو 2024

عاجل.. ولي العهد: 700 مليون ريال مساعدات للأشقاء بفلسطين.. ونرحب بقرار الأمم المتحدة (فيديو)

1a0e4c47-b3d8-4050-9306-bf233a3b37a7 2:10 م الخميس، 16 مايو 2024

بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الـ 33 في البحرين بحضور ولي العهد

ولي العهد 8:02 م الإثنين، 29 أبريل 2024

ولي العهد: هدفنا الوصول إلى اقتصاد عالمي متماسك من خلال تعزيز التعاون الدولي