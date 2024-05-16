هاشتاق "#محمد_بن_سلمان" يتصدر منصة "إكس"

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تصدر هاشتاق " #محمد_بن_سلمان "، منصة "إكس" في المملكة، اليوم الخميس، تزامنًا مع ترؤس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لوفد المملكة المشارك في الدورة الـ 33 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بالبحرين.

وأثارت كلمة ولي العهد في افتتاح القمة، تفاعلات واسعة بين رواد منصة التواصل الاجتماعي، والتي تطرق فيها إلى القضايا الإقليمية، وفي القلب منها فلسطين، مشيرًا إلى دور المملكة الداعم للشعب الفلسطيني، وهو ما اعتبره المعلقون يعكس الموقف التاريخي للمملكة في دعم القضية الفلسطينية، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشريف.





دعم إقامة دولة فلسطينية







- ندعم إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً.

- على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته بشأن القضية الفلسطينية وإيقاف عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي فوراً.pic.twitter.com/d7FRrb1LId كاملة | كلمة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في القمة العربية :- ندعم إقامة دولة فلسطينية معترف بها دولياً.- على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته بشأن القضية الفلسطينية وإيقاف عدوان قوات الاحتلال الاسرائيلي فوراً. #محمد_بن_سلمان May 16, 2024

كلمة ولي العهد



حفاوة الاستقبال



واقتبس الإعلامي عبدالله البندر، مقتطفات من كلمة ولي العهد، فيما يتعلق بدعم إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا، وأنه على المجتمع الدولي القيام بمسؤوليته بشأن القضية الفلسطينية وإيقاف عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي فورًا.وعلق علي اليامي، قائلاً: عندما يتحدث سمو الأمير #محمد_بن_سلمان‌ في مؤتمر أو لقاء أو ملتقى لا تملك إلا أن تصغي إلى ما يقول بكل حواسك.. سبحان من وهبه ملكة جاذبية القول ونمط الكلام وجرأة الحديث وموهبة الإلقاء".فيما علق الأكاديمي طارق الأحمري، بجامعة الملك سعود، على حفاوة الاستقبال بولي العهد لدى وصوله إلى البحرين، قائلاً: "لفت نظري في مراسم استقبال #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان في #البحرين تقدير أصحاب السمو والمعالي والسعادة في مملكة البحرين بتقبيل كتف سمو ولي العهد خلال مراسم المصافحة، وهذا يعكس محبتهم وتقديرهم لسموه -حفظه الله-".يشار إلى أن ولي العهد سلّم رئاسة الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة إلى مملكة البحرين.