الأربعاء، 14 جمادى الثانية 1445 ، 27 ديسمبر 2023

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هاشتاق "الضمان الاجتماعي" يتصدر التريند في المملكة .. خطوات وشروط الاستحقاق

نظام الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
أ أ
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تصدر هاشتاق "الضمان الاجتماعي" التريند في جوجل المملكة اليوم، مع تزايد عمليات البحث من جانب المواطنين الراغبين في معرفة كافة التفاصيل الخاصة موعد نزوله وشروط الاستحقاق وغيرها.اضافة اعلان

مغردون يتداولون تغريدات عن "الضمان الاجتماعي":


وبدأ مغردون في تداول الكثير من المعلومات بشأن الضمان الاجتماعي، ومن بينهم أحد المواطنين الذي تساءل عن طريقة العودة بعد فصله.

قال المواطن : "ياشباب أنا مقدم في الضمان قبل وفصلوني عشان المهنة طالب بعدين غيرتها وسويت اعتراض وماقبلو اعتراضي والآن بحذف نفسي وبقدم من جديد ولي ٣ شهور ما أخذت الضمان هل ينزلي الدفعات اللي قبل",

وتساءل مواطن آخر قائلا: "جاني رسالة بأني غير مؤهل ولن أستلم يوم واحد يناير الضمان الاجتماعي المطور فسؤالي موعد دفع الإيجار يوم 26 ديسمبر فكم معي فترة من الأيام لسداد الإيجار حسب نظام إيجار من دون أي تأثيرات سلبية على العقد".

خطوات الاستعلام عن نتيجة الأهلية:


في سياق متصل، أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية الاطلاع على تفاصيل الطلب ومعرفة نتيجة الأهلية والاستحقاق عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعي.

-ادخل إلى رابط الضمان المطور  (من هنا).
-بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور ورمز التحقق ثم تسجيل الدخول.
- اضغط على تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني.
-في الصفحة الرئيسة اضغط على برامج الدعم الخاصة بي.
-سوف تجد الدفعة الخاصة بهذا الشهر وحالة دراسة الأهلية. 


شروط استحقاق الضمان الاجتماعي


-يجب على أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال للأسر و550 ريالاً للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

معاش الضمان الاجتماعي

معاش الضمان الاجتماعي، هو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين.
ويهدف البرنامج الممول من أموال الزكاة لتحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة.
وتقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإيداع الراتب الشهري للمستحقين في الموعد المحدد لذلك.
وفي الغالب يتم موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي للمستفيدين في بداية كل شهر ميلادي. ويوافق الأحد المقبل، الأول من شهر سبتمبر.

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