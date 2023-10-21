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نيابةً عن ولي العهد .. وزير الخارجية يصل القاهرة لترأس وفد المملكة المشارك في قمة السلام

ولي العهد
ولي العهد
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نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، إلى عاصمة جمهورية مصر العربية القاهرة، وذلك لترأس وفد المملكة المشارك في قمة القاهرة للسلام، والمنعقدة بشأن مناقشة الصراع في غزة ومحيطها، ومستقبل القضية الفلسطينية.اضافة اعلان

قمة القاهرة للسلام

ويشارك في القمة عدداً من الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية، لبحث تطورات الأوضاع الراهنة في فلسطين الشقيقة، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المُحاصر، والسماح بفتح ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والغذائية.
ويضم وفد المملكة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة نقلي.

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