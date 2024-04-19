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نهر جاري.. شاهد قوة جريان السيول بوادي بطاط في المخواة بالباحة

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سيول الباحة
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استمرارًا للتقلبات الجوية والأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، جرت السيول المتدفقة بعد تساقط كميات غزيرة بوادي بطاط في المخواة بالباحة.اضافة اعلان


جريان السيول بوادي بطاط في المخواة بالباحة

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف حولت مياه الأمطار والسيول وادي بطاط في المخواة بالباحة لأنهار جارية، وسط طقس غير مستقر مع رياح سطحية نشطة.


أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.

 في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.

الدفاع المدني يُحذر من أمطار رعدية

ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من حالة مطرية غزيرة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.

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