نهر جاري.. شاهد قوة جريان السيول بوادي بطاط في المخواة بالباحة

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استمرارًا
للتقلبات الجوية والأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى
يوم الثلاثاء المقبل، جرت السيول المتدفقة بعد تساقط كميات غزيرة بوادي بطاط في
المخواة بالباحة.
📍 سيل وادي بطاط— طقس (@tqqs) April 19, 2024
في المخواة بتهامة #الباحة
الجمعة ١٠ شـــوال ١٤٤٥هـ
19 إبـريـل 2024م
متابعة | علي عطاف
.
. pic.twitter.com/uMxPxQkBKn
جريان
السيول بوادي بطاط في المخواة بالباحةوأظهرت
مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف حولت مياه الأمطار والسيول وادي
بطاط في المخواة بالباحة لأنهار جارية، وسط طقس غير مستقر مع رياح سطحية نشطة.
أمطار
رعدية غزيرة مع جريان السيول وفي
تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة
وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، تمتد
إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.
📍 سيل وادي بطاط— طقس (@tqqs) April 19, 2024
في المخواة بتهامة #الباحة
الجمعة ١٠ شـــوال ١٤٤٥هـ
19 إبـريـل 2024م
متابعة | علي عطاف
.
. pic.twitter.com/uMxPxQkBKn
في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.