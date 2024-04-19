نهر جاري.. شاهد قوة جريان السيول بوادي بطاط في المخواة بالباحة

أ أ

استمرارًا للتقلبات الجوية والأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، من اليوم الجمعة حتى يوم الثلاثاء المقبل، جرت السيول المتدفقة بعد تساقط كميات غزيرة بوادي بطاط في المخواة بالباحة.





في المخواة بتهامة

الجمعة ١٠ شـــوال ١٤٤٥هـ

19 إبـريـل 2024م

متابعة | علي عطاف

.

. pic.twitter.com/uMxPxQkBKn 📍 سيل وادي بطاطفي المخواة بتهامة #الباحة الجمعة ١٠ شـــوال ١٤٤٥هـ19 إبـريـل 2024ممتابعة | علي عطاف April 19, 2024

جريان السيول بوادي بطاط في المخواة بالباحة



أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول





في المخواة بتهامة

الجمعة ١٠ شـــوال ١٤٤٥هـ

19 إبـريـل 2024م

متابعة | علي عطاف

.

. pic.twitter.com/uMxPxQkBKn 📍 سيل وادي بطاطفي المخواة بتهامة #الباحة الجمعة ١٠ شـــوال ١٤٤٥هـ19 إبـريـل 2024ممتابعة | علي عطاف April 19, 2024

الدفاع المدني يُحذر من أمطار رعدية



وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل، كيف حولت مياه الأمطار والسيول وادي بطاط في المخواة بالباحة لأنهار جارية، وسط طقس غير مستقر مع رياح سطحية نشطة.وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن يستمر هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق مكة المكرمة، الباحة، عسير، جازان، نجران، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية الغربية من منطقة الرياض.في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك.ودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر من حالة مطرية غزيرة، وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة، والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي.