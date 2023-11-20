نهر جاري.. شاهد تدفق سيول الداهنة بشقراء في الرياض

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جرت اليوم سيول الداهنة نتيجة تساقط أمطار غزيرة شمال شرق محافظة شقراء، بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها الرياض ومناطق المملكة.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة السيول نتيجة الأمطار الهاطلة وتجمعات السيول بالمجمعة والداهنة في شقراء في الرياض.





شمال شرق

الاثنين ٦ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

20 نوفمبر 2023 م

متابعة | فهد الشنيفي

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. pic.twitter.com/hvJnShKEb1 سيول الداهنةشمال شرق #شقراء الاثنين ٦ جمادى الأول ١٤٤٥هـ20 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | فهد الشنيفي November 20, 2023

أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول





سيول وربيع زبدة وام خرجين

بين المجمعة و الارطاوية

الاثنين ٦ جمادى الأول ١٤٤٥هـ

20 نوفمبر 2023 م

متابعة | حمد ابوغانم

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. pic.twitter.com/57z8bLGM8P 📍روعة المنظر والأجواء😍👌سيول وربيع زبدة وام خرجينبين المجمعة و الارطاويةالاثنين ٦ جمادى الأول ١٤٤٥هـ20 نوفمبر 2023 م #وسم_1445 متابعة | حمد ابوغانم November 20, 2023

رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار



الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر



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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.كما يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.