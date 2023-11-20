نهر جاري.. شاهد تدفق سيول الداهنة بشقراء في الرياض

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جرت اليوم سيول الداهنة نتيجة تساقط أمطار غزيرة شمال شرق
محافظة شقراء، بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها الرياض
ومناطق المملكة.
وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، قوة السيول نتيجة الأمطار الهاطلة وتجمعات السيول بالمجمعة والداهنة في شقراء في الرياض.
سيول الداهنة— طقس (@tqqs) November 20, 2023
شمال شرق #شقراء
الاثنين ٦ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
20 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | فهد الشنيفي
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أمطار رعدية غزيرة وجريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد
أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة
برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة
المنورة، القصيم، الرياض والشرقية.
📍روعة المنظر والأجواء😍👌— طقس (@tqqs) November 20, 2023
سيول وربيع زبدة وام خرجين
بين المجمعة و الارطاوية
الاثنين ٦ جمادى الأول ١٤٤٥هـ
20 نوفمبر 2023 م#وسم_1445
متابعة | حمد ابوغانم
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رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار
كما يطرأ انخفاض
ملموس في درجات الحرارة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبة انعدام
في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل وتبوك.
الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول
أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على ضرورة البقاء في
أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.