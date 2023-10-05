ننشر نص رسالة "البنيان" إلى المعلمين

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وجه وزير التعليم، يوسف البنيان، رسالة إلى المعلمين بمناسبة يوم المعلم العالمي، الذي يوافق اليوم الخميس.

وجاء في رسالة نصية تم تداولها: أخي المعلم/ أختي المعلمة، أود أن أعبر لك عن جزيل التقدير والعرفان بمناسبة يوم المعلم؛ متطلعًا أن نواصل العمل في خدمة الوطن نحو مستقبل واعد. أخوكم يوسف البنيان". اضافة اعلان





يوم المعلم العالمي



ويأتي الاحتفال بيوم المعلم العالمي، الذي انطلق عام 1994 بتوصية من اليونسكو، هذا العام تحت عنوان "المعلمون الذين نحتاج إليهم من أجل التعليم الذي نرغب به: ضرورة معالجة النقص في أعداد المعلمين على الصعيد العالمي".ويتصدر جدول الأعمال العالمي موضوع أهمية وقف تراجع أعداد المعلمين، والبدء في زيادة أعدادهم.وتقول اليونسكو، إن مهنة التعليم تقدم فرصة فريدة من نوعها لترك أثر مستدام وقادر على إحداث تحول في حياة الآخرين، والإسهام في رسم ملامح مستقبل مستدام وتحقيق الذات.ولكنَّ العالم يواجه نقصًا غير مسبوق في أعداد المعلمين على الصعيد العالمي، وتفاقم هذا النقص بسبب تراجع ظروف عمل المعلمين وأوضاعهم.ويعتبر يوم المعلم العالمي نافذة لبحث أوضاع المعلمين الحياتية ونظرة مجتمعية للقضايا المتعلقة بهم، وأبرزها تمكين المعلمين، وتبني اليونسكو إصدار توصيات تحت شعار الحق في التعليم يعني الحق في مدرس مؤهل، وكذا وضع العاملين في العملية التعليمية الجامعية.