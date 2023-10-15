ننشر أسماء مكاتب التعليم الأوائل في اختبارات القدرات والتحصيلي

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات (القدرات والتحصيلي للقسمين العلمي والنظري- للبنين) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.
اختبارات قدرات علميوفيما يلي نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات قدرات علمي بنين للعام الدراسي 1444 هـ على المستوى الوطني:
1 مكتب تعليم العليا (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 78.973
2- مكتب التعليم بالظهران (الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية) المنطقة الشرقية 76.755
3- ينبع الصناعية (الهيئة الملكية - ينبع) المنطقة - المدينة المنورة 75.831
4- معهد العاصمة (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 74.679
5- مكتب تعليم العارض (لإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 74.395
6- إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل (الهيئة الملكية - الجبيل) المنطقة الشرقية 74.31
7- مكتب التعليم بشرق الدمام (الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية) المنطقة الشرقية 73.452
8- مكتب تعليم المعذر (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 72.614
9- مكتب تعليم الملز (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 72.531
10- مكتب التعليم بشمال جدة (الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة) المنطقة - مكة المكرمة 72.258
اختبارات قدرات نظريوفيما يلي نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات قدرات نظري بنين للعام الدراسي 1444 هـ على المستوى الوطني:
1-مكتب تعليم النسيم (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 81.899
2-مكتب تعليم الدرعية (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 81.148
3-مكتب تعليم الروضة (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 80.35
4-مكتب تعليم العارض (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 79.756
5-مكتب التعليم بوسط جدة (الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة) المنطقة - مكة المكرمة 78.362
6- مكتب التعليم بجنوب جدة (الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة) المنطقة - مكة المكرمة 76.444
7-مكتب التعليم بالحوية (الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف) المنطقة - مكة المكرمة 76.616
8-مكتب التعليم بالدلم (إدارة التعليم بمحافظة الخرج) المنطقة - الرياض 75.922
9-مكتب تعليم الملز (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 75.918
10- الإشراف التربوي بإدارة التعليم بالقويعية (إدارة التعليم بمحافظة القويعية) المنطقة - الرياض 75.324
نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في #مؤشر_ترتيب لاختبارات (القدرات والتحصيلي للقسمين العلمي والنظري- للبنين) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.https://t.co/EdDqUuiqwT#قدراتك_مستقبلنا pic.twitter.com/hH3sAADtNx— هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) October 15, 2023