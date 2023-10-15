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ننشر أسماء مكاتب التعليم الأوائل في اختبارات القدرات والتحصيلي

هيئة تقويم التعليم والتدريب
هيئة تقويم التعليم
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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات (القدرات والتحصيلي للقسمين العلمي والنظري- للبنين) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني. اضافة اعلان

اختبارات قدرات علمي

وفيما يلي نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات قدرات علمي بنين للعام الدراسي 1444 هـ على المستوى الوطني: 
1 مكتب تعليم العليا (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض)  المنطقة - الرياض  78.973
2- مكتب التعليم بالظهران (الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية) المنطقة الشرقية  76.755
3- ينبع الصناعية (الهيئة الملكية - ينبع) المنطقة - المدينة المنورة 75.831
4- معهد العاصمة (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض)  المنطقة - الرياض 74.679
5- مكتب تعليم العارض (لإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض)  المنطقة - الرياض 74.395
6- إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل (الهيئة الملكية - الجبيل) المنطقة الشرقية 74.31
7- مكتب التعليم بشرق الدمام (الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية) المنطقة الشرقية  73.452
8- مكتب تعليم المعذر (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 72.614
9- مكتب تعليم الملز (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 72.531
10- مكتب التعليم بشمال جدة (الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة)  المنطقة - مكة المكرمة 72.258

اختبارات قدرات نظري

وفيما يلي نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات قدرات نظري بنين للعام الدراسي 1444 هـ على المستوى الوطني: 

1-مكتب تعليم النسيم (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض)  المنطقة - الرياض 81.899
2-مكتب تعليم الدرعية (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 81.148
3-مكتب تعليم الروضة (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض  80.35
4-مكتب تعليم العارض (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 79.756
5-مكتب التعليم بوسط جدة (الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة)  المنطقة - مكة المكرمة 78.362
6- مكتب التعليم بجنوب جدة (الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة) المنطقة - مكة المكرمة 76.444
7-مكتب التعليم بالحوية (الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف) المنطقة - مكة المكرمة 76.616
8-مكتب التعليم بالدلم (إدارة التعليم بمحافظة الخرج) المنطقة - الرياض 75.922
9-مكتب تعليم الملز (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 75.918
10- الإشراف التربوي بإدارة التعليم بالقويعية (إدارة التعليم بمحافظة القويعية)  المنطقة - الرياض 75.324

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