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نمر يمتنع عن افتراس أشخاص في الهند .. لن تتوقع ما حدث له (فيديو متداول)

2023-09-08_00-29-00
نمر وسط الناس
أ أ
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أظهر مقطع فيديو نمرا في حالة غير طبيعية بعد تناول كمية كبيرة من المسكرات.

إنتاج المسكرات اضافة اعلان



وبشكل غير متوقع لم يقترب النمر المتوحش من الناس بل كان مسالما للغاية واقترب منهم واختلط معهم.

وفيما يبدو أن النمر دخل إلى مصنع لإنتاج تلك المسكرات في الهند وتناول كميات كبيرة منها.

النمر في حالة غير طبيعية 



وأظهر الفيديو النمر يسير هادئا، في حالة غير طبيعية، وحوله عدد كبير من الأشخاص، دون أن يهاجمهم، أو يلتفت إليهم.

وقالت وسائل إعلام هندية، إن النمر دخل مصنع لتصنيع المسكرات، وتناول كمية منها، كان هذا في منتصف الليل.

النمر فقد الوعي:



وكانت المفاجأة في الصباح، إذا بدا النمر متأثراً بالمسكرات وظهر وكأنه فاقدا للوعي.

وفي الهند تنتشر النمور الآسيوية والأسود والحيوانات غير الأليفة لكن ما حدث مع هذا النمر لم يكن متوقعا.

 

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