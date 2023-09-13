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نظام مسارات.. 40 ساعة تطوعية مطلبًا للتخرج من الثانوية

وزارة التعليم
نظام مسارات
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أكد مشرف نظام المسارات بإدارة الإشراف التربوي في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، عبدالعزيز الجندان، على أن من متطلبات التخرج في المرحلة الثانوية هو إنجاز الطالب 40 ساعة تطوعية.اضافة اعلان
وذلك وفقاً لما ورد في تنظيمات الدراسة في هذه المرحلة، لافتاً إلى إمكانية إنجاز جزء من تلك الساعات داخل المدرسة.


الفريق التنفيذي لنظام مسارات

ولفت الجندان إلى وجود دليل عن الفريق التنفيذي لنظام مسارات الثانوية العامة منظم وموضح للمفاهيم، والمضامين، والأهداف، ومجالات التطوع، والآليات وباقي الإجراءات.
ودعا أولياء الأمور للاطلاع على الدليل لاستيعاب مضامين العمل التطوعي في هذه المرحلة، والإسهام مع المدرسة في التوجيه والإرشاد والتنسيق لإيجاد فرص تطوعية للطلاب.
ونوه إلى ضرورة تمكينهم من أدبيات العمل التطوعي، وأهمية المشاركة في البناء والتنمية من خلال الفرص التطوعية المتاحة لطلاب هذه المرحلة.


تنظيم مجال العمل التطوعي

وأشار إلى إصدار تعليم الأحساء للعديد من التعاميم المنظمة في مجال العمل التطوعي، وبعض إجراءات العمل المنظمة لمتابعة ورصد جهود الطلاب في هذا المجال.
إضافة إلى تنفيذ سلسلة من اللقاءات التعريفية والإثرائية، واستقبال استفسارات المدارس، ودعم المدارس بفرص تطوعية بالتنسيق مع الموارد البشرية في الإدارة.
والاستفادة أيضاً من الشراكات المجتمعية بين الإدارة العامة والجهات الأخرى، كما يتم من خلال التعاميم والتوجيهات والزيارات التأكيد على استكمال الإجراءات و تفعيل النماذج.


استثمار جوانب تميز الطلاب

ووضح عبدالعزيز إمكانية إنجاز الطالب لجزء من الفرص التطوعية داخل المدرسة أو في محيط المدرسة وفق البرامج المتاحة والمخطط لها من المدرسة باستثمار جوانب تميز الطلاب في الأداء.
وقال إن على الطالب البحث على الفرص المتاحة في المجتمع، ويمكن الاستفادة في ذلك من منصة العمل التطوعي لمعرفة مجالات التطوع المتاحة وبالتنسيق مع فريق العمل التطوعي في المدرسة.
ودعا إلى تشجيع وتعزيز أبنائنا الطلاب في مجال التطوع لتكون هذه المرحلة تهيئة وتمكين لهم واكتساب مهارات جديدة و متقدمة في المجالات الحياتية المتنوعة كالتخطيط والتنظيم وحل المشكلات.

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