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صحيفة تواصل الالكترونية

يسهم في تطوير القطاع العقاري

نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة يرفع مستوى الشفافية

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المشاريع العقارية
أ أ
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رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده الأمين، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.اضافة اعلان
وأكد الحقيل أن النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، وتسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري.


مواكبة الحراك الاقتصادي

وأضاف، أن التشريعات تواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة، لا سيما أن النظام يُعد رافدًا تشريعيًا مهمًا في تمويل المشاريع العقارية للمطورين العقاريين.
فضلًا عما يوفره النظام من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية.


حماية حقوق جميع أطراف العلاقة

وقال إن النظام يتولى حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها.
وأوضح الحقيل أن النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار.


موافقة مجلس الوزراء

وكان مجلس الوزراء قد وافق خلال جلسته، أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

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