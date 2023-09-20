نظام بيع وتأجير المشاريع العقارية على الخارطة يرفع مستوى الشفافية

رفع وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد بن عبد الله الحقيل، الشكر
إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وإلى سمو ولي عهده
الأمين، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على
الخارطة.
وأكد الحقيل أن النظام هو امتداد لمنظومة التشريعات العقارية التي تشرف عليها الهيئة العامة للعقار، وتسهم بشكل فاعل في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري.
وأضاف، أن التشريعات تواكب الحراك الاقتصادي والاستثماري في المملكة، لا
سيما أن النظام يُعد رافدًا تشريعيًا مهمًا في تمويل المشاريع العقارية للمطورين
العقاريين.
مواكبة الحراك الاقتصادي
فضلًا عما يوفره النظام من أدوات وممكنات تهدف إلى تنظيم نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، ورفع مستوى الشفافية والإفصاح في نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية.
وقال إن النظام يتولى حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وحوكمة بيع
وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وأتمتة جميع إجراءات إصدار التراخيص الخاصة
بها ومراحل سير إنشائها حتى إنهائها.
حماية حقوق جميع أطراف العلاقة
وأوضح الحقيل أن النظام يسهم مع بقية التشريعات في زيادة المعروض من المنتجات العقارية مهما كان نوعها، وزيادة أساليب التمويل للمطورين العقاريين والقنوات الاستثمارية للراغبين في الاستثمار.