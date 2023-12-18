نصيحة من "الفوزان" للذين يأكلون لحوم الناس ويفسدون بين الأحبة

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كشف الشيخ صالح الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، عن خطر اللسان، موجهًا نصيحة إلى الذين يأكلون لحوم الناس ويفسدون بين الأحبة. اضافة اعلان





وجوب حفظ اللسان من الغيبة والنميمة



"ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد"





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💡نصيحة إلى الذين يأكلون لحوم الناس ويفسدون بين الأحبة، وبيان خطر اللسان💡

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انشرها ليعم النفع وتلقى الأجر

تنفيذ pic.twitter.com/N4VMHQ3h59 🎙الشيخ #صالح_الفوزان 💡نصيحة إلى الذين يأكلون لحوم الناس ويفسدون بين الأحبة، وبيان خطر اللسان💡انشرها ليعم النفع وتلقى الأجرتنفيذ #مشروع_كبار_العلماء December 13, 2023

وأوضح في مقطع تسجيلي نشره حسابه في منصة "إكس"، أن وجوب حفظ اللسان جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إالا فيما يعني ويُفيد.وأضاف أن السب والشتم والغيبة والنميمة وشهادة الزور كل هذا كلام محرم ومحسوب على الإنسان مشيرًا إلى قوله تعالى: "ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد".



وبين أن سيدنا معاذ رضي الله عنه لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام:" وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟! فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكُبُّ الناسَ في النار على وجوههم - أو قال: على مناخرهم - إلا حصائدُ ألسنتهم".

وأشار إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم:" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو ليصمت"، فاللسان خطير ويجب على الإنسان أن يحفظه إلا ما فيه مصلحة.



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