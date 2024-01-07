نصف مليون طفل يعانون من صعوبات التعلم بالمملكة

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أعلنت المشرفة التربوية بدرية الأسمري، أنه يوجد نصف مليون طفل يعانون من صعوبات التعلم في مختلف مدارس المملكة، وفقًا لأرقام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. اضافة اعلان

وقالت الأسمري في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": "حسب مركز الملك سلمان للإعاقة، هناك 500 ألف طالب من 28 ألف مدرسة في المملكة"، وبناءً عليه تم وضع مشروع وطني لمواجهة صعوبة التعلم".





صعوبات التعلم



البرنامج الوطني لصعوبات التعلم



اختبارات ومقاييس علمية



الاستفادة من الخبرات العالمية



وأضافت: "تم فتح مسار التربية الخاصة المسمى "صعوبات التعلم" في عام 1413هـ، وتم إعداد معلمين ومعلمات مؤهلين للتعامل مع صعوبة التعلم من خلال برنامج محدد".وأوضحت، أنه في كل مكتب تعليم هناك مدارس يوجد بها برنامج لمواجهة صعوبة التعلم، مشيرة إلى أنه إذا وافق الأهل على تشخيص الابن يُدرج ضمن هذا البرنامج، دون إبعاده عن أقرانه في المدرسة.ويستهدف البرنامج الوطني لصعوبات التعلم، تعريف وتشخيص الطلاب والطالبات ذوي صعوبات التعلم في مدارس المملكة لتزويدهم بخطة تربوية فريدة وتقديم البرامج والخدمات اللازمة لهم في مدارسهم.ووفقًا للإحصاءات المنشورة في عام 2018، فإن 5 في المئة من مدارس المملكة تقدم البرامج والخدمات التربوية اللازمة للطلبة ذوي صعوبات التعلم من خلال 1600 معلم مختص، إلا أن الاحتياج الفعلي لخدمة جميع الطلبة من ذوي صعوبات التعلم يقدر بـ 20 ألف معلمًا ومعلمة.ويسعى مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة إلى تقديم الخدمات والبرامج التربوية اللازمة وتوفير الكوادر المتخصصة لقرابة 500 ألف طالب وطالبة من ذوي صعوبات التعلم في أكثر من 28 ألف مدرسة في مناطق المملكة، من خلال تطوير أدوات المسح والتشخيص وتطوير المناهج العلمية والمواد التدريسية وتدريب المعلمين والمختصين.وأقام البرنامج الوطني لصعوبات التعلم خلال 5 سنوات، محاضرات وورش عمل للمعلمين والمختصين والأهالي في مناطق المملكة، لتزويدهم بالمعلومات والأدوات التي تساعدهم على الاكتشاف والتعامل مع الطلبة الذين يعانون من صعوبات التعلم.كما أنجز البرنامج تطوير عددًا من الاختبارات والمقاييس العلمية المتعلقة بتشخيص صعوبات التعلم في المراحل التعليمية المختلفة وتطبيقها في العديد من المدارس بمناطق المملكة.ويهدف البرنامج إلى توفير نظام تعليمي يزيد من فرص نجاح الطالب في المدرسة والجامعة ليصبح عضوًا مساهمًا وفعالًا في المجتمع، وإكساب الطالب المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والرياضيات والعلوم، بالإضافة إلى المهارات الاجتماعية الأساسية، ورفع مستوى الكفاءة لمعلمي المدارس.كما يسعى البرنامج إلى الاستفادة من الخبرات العالمية وتفعيل التوجيهات التربوية الحديثة، والاستفادة من التقدم التكنولوجي وتوفير التقنية لتحسين عملية التعليم، والحد من الآثار السلبية الناتجة على حالة صعوبات التعلم والتي تجعل الطالب عرضة للاضطرابات النفسية والاجتماعية المختلفة.ويعمل البرنامج من خلال خمسة مكونات رئيسة ومحاور إستراتيجية تشمل، تطوير أدوات المسح والتشخيص، وتطوير إستراتيجيات ومواد تدريسية مناسبة، ودليل الكلمات الأكثر شيوعًا، وتطوير المناهج واستخدام التقنية المساندة، وتدريب المعلمين والمختصين.