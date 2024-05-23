نصب واحتيال.. القبض على وافد لقيامه بترويج حملات حج وهمية

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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





نصب واحتيال



حملات حج وهمية ومضللة



تضمنت الحملات توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.وضبط بحوزته مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.تضمنت الحملات الوهمية توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.كما قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن؛ لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال.وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.