الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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نصب واحتيال.. القبض على وافد لقيامه بترويج حملات حج وهمية

الحج
الحجاج على وقفة عرفات - أرشيفية
أ أ
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قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على وافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية لترويجه حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان

نصب واحتيال

تضمنت الحملات توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.
وضبط بحوزته مادة الحشيش المخدر وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي.
وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

حملات حج وهمية ومضللة

وفي وقت سابق، قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيم ووافد بتأشيرة زيارة من الجنسية المصرية، لترويجهما حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تضمنت الحملات الوهمية توفير سكن ونقل للحجاج بغرض النصب والاحتيال.
وجرى إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة.
كما قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مقيمين من الجنسية المصرية ومواطن؛ لنشرهم إعلانات حملات حج وهمية ومضللة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
تضمنت توفير سكن للحجاج ونقلهم داخل المشاعر المقدسة بغرض النصب والاحتيال.
وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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