السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم.. ومهلة لملاك العقارات

ضخرة عنترة
منطقة موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

وافق الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم، والواقع في مركز غاف الجواء بمنطقة القصيم.اضافة اعلان
ويأتي ذلك وفقًا للمنطقة المحددة بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة، والمعتمدة بالميزانية برقم (404010000) بند نزع الملكيات لهيئة التراث للعام المالي 2023م، لصالح هيئة التراث.
كما قرر تشكيل لجان لوصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من صدور هذا القرار.
وأعطى القرار، مهلة 60 يومًا لتلك اللجان للانتهاء من أعمالها، وفقًا لمقتضى النظام.
ودعا الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة.
وأجاز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقًا للنظام، خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
12:33 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

السبت 11 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

عخ89
11:50 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

بالفيديو.. الطائرة الـ20 للمملكة تصل مطار العريش لإغاثة متضرري غزة

F_tbg2cWEAAmvNz
11:36 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الشروط ورابط التقديم.. جامعة الملك خالد تعلن وظائف بنظام العقود

غزة
11:33 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

الأمم المتحدة توسّع نطاق توصيل المساعدات الإنسانية في غزة

اقرأ أيضا

خبير يكشف أهم تحديات تشخيص اضطراب طيف التوحد في المملكة

تقنية وشاشات عرض.. تدشين المصلى المتنقل بالأحساء

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب على الرياض وهذه المناطق

أهم 10.. لائحة محظورات وسائل النقل العام وكيف تحصل على الوقود بالمجان؟

باقي 6 أيام.. خبير طقس يكشف مفاجأة عن شتاء هذا العام

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

أمير الباحة
9:52 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

أمير الباجة: تعزيز هوية المنطقة بـ 4 مدن زراعية

F_tYruhWwAA_raq
7:17 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

ضربات قاصمة.. مداهمة أوكار تجار السموم والمهربين بعدة مناطق

التنمر في المدارس
7:14 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. اعتبارًا من الأحد.. بداية التوقيت الشتوي بمدارس هذه المناطق

لتتتلتلاتال
7:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

أمطار الرياض.. استمرار الهطول على الشرفة جنوب الدوادمي

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
1:02 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. تعويضات حقوق المسافرين وتوضيح عاجل حول التصوير بدون إذن

مواقيت الصلاة
12:33 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

السبت 11 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

حساب المواطن - ريال
12:26 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من حساب المواطن حول إيقاف الدعم بشكل تلقائي بهذه الحالة

F_uKDPDWwAAaY4o
11:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب على الرياض وهذه المناطق

images
10:02 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

باقي 6 أيام.. خبير طقس يكشف مفاجأة عن شتاء هذا العام

الزفاف بالسعودية
9:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

بعد هذا التحذير.. هل يتم تغيير موعد حفلات الزفاف بالمملكة؟