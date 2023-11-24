نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم.. ومهلة لملاك العقارات

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وافق الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر بن سليمان الحربش، على البدء في إجراءات نزع ملكية موقع صخرة عنترة بمنطقة القصيم، والواقع في مركز غاف الجواء بمنطقة القصيم. اضافة اعلان

ويأتي ذلك وفقًا للمنطقة المحددة بالمخطط المرفق، وذلك لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة، والمعتمدة بالميزانية برقم (404010000) بند نزع الملكيات لهيئة التراث للعام المالي 2023م، لصالح هيئة التراث.

كما قرر تشكيل لجان لوصف وحصر العقارات، وتقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على 15 يومًا من صدور هذا القرار.

وأعطى القرار، مهلة 60 يومًا لتلك اللجان للانتهاء من أعمالها، وفقًا لمقتضى النظام.

ودعا الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، أصحاب العقارات المشار إليها أعلاه لتقديم مستندات تملُّكهم للعقارات التي تقرر نزع ملكيتها لمشروع تطوير وتأهيل الموقع العام ومركز زوّار صخرة عنترة.

وأجاز لأصحاب الشأن التظلُّم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجنة التي تتخذ وفقًا للنظام، خلال 60 يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

