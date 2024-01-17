نزع ملكية العقارات المتعارضة مع تنفيذ الطريق الدائري الثالث في مكة

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أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن قرار نزع ملكية عدد من العقارات التي تتعارض مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث. اضافة اعلان

ويشمل قرار نزع الملكية مناطق تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام، وفق صحيفة "المدينة".





نزع ملكية العقارات التي تتعارضمع تنفيذ الطريق الدائري





تعلن pic.twitter.com/fY7N04eK45 الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسةتعلن #نزع_ملكية العقارات المتعارضة مع مشروع استكمال تنفيذ الطريق الدائري الثالث "تقاطع طريق الأمير سلطان وتقاطع طريق المسجد الحرام" #صحيفة_المدينة January 17, 2024

المستندات المطلوبة:



تهيئة المنطقة التاريخية في مكة



أبرز المناطق التاريخية والثقافية في مكة



أهمية منطقة خاصرة عين زبيدة التاريخية



تطوير مسار بطول 31 كلم



تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تنمية وتحسين البنية التحتية في المدينة المقدسة، حيث يسعى المشروع إلى تحسين التنقل وضمان سهولة الوصول في هذه المناطق الحيوية.1ـ نسخة من صك الملكية الإلكتروني.2ـ نسخة من الهوية الوطنية مدونا عليها وسيلة التواصل ورقم العقار.3ـ وكالة شرعية سارية المفعول في حال تقديم الطلب من قبل الوكيل.أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة عن تهيئة المنطقة التاريخية (خاصرة عين زبيدة) استعدادًا لاستقبال سكان وزوار مدينة مكة المكرمة.وبذلت الهيئة بالتعاون مع شركائها ( برنامج خدمة ضيوف الرحمن ووزارة الثقافة والهيئة العامة للأوقاف وهيئة التراث وشركة كدانة للتنمية والتطوير)، جهودًا كبيرة في تجهيز المنطقة.وتعد المنطقة أحد أهم وأبرز المناطق التاريخية والثقافية، التي تتضمن معالم تراثية عريقة لارتباطها عبر الزمن بالحضارة والتاريخ الإسلامي، الذي تعتني به المملكة.وتكّمن أهمية منطقة (خاصرة عين زبيدة) التاريخية في انتفاع سكان مكة المكرمة وحجاج بيت الله منها عبر قرون ممتدة, وذلك لاحتوائها على عين مائية يعود تاريخها لأكثر من 1200 عام.وتقع عين زبيدة في وادي النعمان بين مدينتي مكة والطائف, ويصل امتداد معالمها وقنواتها إلى منطقة المشاعر المقدسة (منى وعرفات ومزدلفة).وجرى تطوير مسار بطول 31 كلم يحتوي على معالم تراثية، يشمل أكثر من ست مناطق ترفيهية وثقافية متنوعة تضم منطقة السوق المفتوح, ومنطقة المطاعم والجلسات.إضافة إلى منطقة استعراض الفرق الأدائية, ومنطقة الأنشطة والألعاب التفاعلية, منطقة المحاكاة, منطقة جمالية لالتقاط الصور التذكارية.