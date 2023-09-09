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"نزاهه" تبحث مع الانتربول مكافحة الجرائم العابرة للحدود

نزاهه
نزاهه تبحث مع الانتربول مكافحة الجرائم العابرة للحدود
أ أ
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زار رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، مازن بن إبراهيم الكهموس، اليوم الجمعة، مقر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الإنتربول" في مدينة ليون الفرنسية.اضافة اعلان
وكان في استقباله لدى وصوله الأمين العام لمنظمة الإنتربول يورغن شتوك، وكبار منسوبي المنظمة.


التحديات المرتبطة بمكاحفة الفساد

وناقش الجانبان التحديات المرتبطة بمكافحة جرائم الفساد، أبرزها المواضيع المتعلقة باستعادة الأموال والأصول المرتبطة بقضايا الفساد.
وناقش الطرفان أيضا ملاحقة المتهمين الهاربين في قضايا الفساد والتعاون لاستردادهم ومثولهم أمام العدالة.


حركة الأموال غير المشروعة

يذكر أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الأمين العام لمنظمة الإنتربول لرئيس "نزاهة"، للاطلاع على أهم الإجراءات التي تقوم بها المنظمة في مجال مكافحة جرائم الفساد وحركة الأموال غير المشروعة واستردادها.


أهداف "نزاهه"

الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها "نزاهه" حسب المادة (4) من قانون إنشاء الهيئة:
1-    ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والإدارية بما يكفل تحقيق الإدارة الرشيدة لأموال وموارد وممتلكات الدولة والاستخدام الأمثل لها .
2-    تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بالقانون رقم (47) لسنة 2006 والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد والتي يتم الموافقة عليها.
3-    العمل على مكافحة الفساد ودرء مخاطره وآثاره وملاحقة مرتكبيه وحجز واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عن ممارسته وفقا للقانون .
4-     حماية أجهزة الدولة من ال رشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع خاصة ومنع الوساطة والمحسوبية.
5-    حماية المبلّغين عن الفساد .
6-     تعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية في مجالات مكافحة الفساد.
7-     تشجيع وتفعيل دور مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد وتوعية أفراد المجتمع بمخاطره وتوسيع نطاق المعرفة بوسائل وأساليب الوقاية منه .

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