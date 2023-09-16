السبت، 01 ربيع الأول 1445 ، 16 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

طالت موظفين بـ 7 وزارات.

. نزاهة تحقق مع 340 مشتبهاً بالفساد وتوقف 134 مواطناً ومقيماً

نزاهة
نزاهة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ.

نزاهة توقف موظفين بعدة وزارات:

اضافة اعلان
 كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).
وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.
وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات:
 -الهاتف المجاني.
- البريد الإلكتروني.
-  الفاكس.
ووأضحت الهيئة أن ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.

اقرأ أيضا

مساكن الحجاج
8:59 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

إجراءات وقائية مبكرة.. للكشف على مساكن الحجاج للعام الجاري

قغفقفغ
1:26 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

القبض على شخصين في الرياض بسبب مخالفتهما الآداب العامة

تيك توك
1:22 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

بسبب الأطفال.. الاتحاد الأوروبي يغرم تيك توك

مواقيت الصلاة
12:25 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

السبت 1 ربيع الأول.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

اقرأ أيضا

"المنافسة" تحرك دعاوى جزائية ضد 6 منشآت تواطأت في مشاريع بـ600 مليون ريال

وظائف إدارية حكومية لا تتطلب الخبرة في الهيئة السعودية للمقاولين

أهم 10.. انتهاء حظر العمل في الشمس و5 أسباب للتعليم عن بعد ومشاهدات الاقتراب من الموت

وزير الخارجية يلتقي رئيس جمهورية القُمر المتحدة

لـ 7 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الشرطة 8:20 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

الإطاحة بمواطنَين في أحد القطاعات الأمنية و(3) مخالفين لترويجهم المخدرات بالرياض

IMG-20230908-WA0000 12:43 ص الجمعة، 08 سبتمبر 2023

صوّب عليه النار من ظهره .. تنفيذ حكم الشرع في مقيم أنهى حياة مواطن بالرياض

الداخلية 9:46 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

الداخلية تتصدر الأجهزة الحكومية في هذا التصنيف

أهم 10 8:51 م الأربعاء، 06 سبتمبر 2023

أهم 10.. الداخلية تنفذ حكم الشرع في مواطن وبشرى "سكني"

اقرأ أيضا

مراقبين جويين
9:44 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

للثانوية فأعلى.. فتح باب التقديم على وظائف مراقبين جويين في مطارات المملكة

حدائق الرياض
9:21 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

50 أخرى في الطريق.. إزالة الأسوار الخارجية عن 50 حديقة في مدينة الرياض

Capture
9:02 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

تساقط تجار السموم.. إحباط تهريب كميات من المخدرات في الرياض وهذه المناطق

التعليم عن بعد
8:31 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

رسميا.. 5 أسباب تستوجب تحويل التعليم من حضوري إلى عن بعد

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

نزاهة
9:22 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

. نزاهة تحقق مع 340 مشتبهاً بالفساد وتوقف 134 مواطناً ومقيماً

زلزال
9:02 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

1000 هزة ارتدادية ضربت المغرب.. وهذا ما حدث لقمم جبال الأطلس

مساكن الحجاج
8:59 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

إجراءات وقائية مبكرة.. للكشف على مساكن الحجاج للعام الجاري

أمطار غزيرة على عسير
3:12 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

إنذار أحمر لـ 9 مساءً.. تحذير عاجل لـ“الأرصاد” من أمطار غزيرة على مكة و7 مناطق

F6GNUyGXsAAXuno
2:59 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

بادر بالتقديم.. أكثر من 600 وظيفة متاحة بجهات مهمة بينها النيابة العامة

طريقة-سداد-الرسوم-في-النقل-المدرسي-1442.
2:28 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتجديد بطاقة تشغيل النقل المدرسي