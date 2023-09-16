. نزاهة تحقق مع 340 مشتبهاً بالفساد وتوقف 134 مواطناً ومقيماً

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باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل 3452 جولة رقابية، وذلك خلال شهر صفر 1445هـ.





نزاهة توقف موظفين بعدة وزارات:

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كما قامت الهيئة بالتحقيق مع 340 مشتبهاً به من ضمنهم موظفون من وزارات (الداخلية، الدفاع، العدل، الصحة، التعليم، الشؤون البلدية والقروية والإسكان) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.وأوقفت أيضا 134 مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير).وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء.وحثت الهيئة الجميع على الإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات:-الهاتف المجاني.- البريد الإلكتروني.- الفاكس.ووأضحت الهيئة أن ذلك للمساهمة في حماية المال العام والحفاظ عليه.