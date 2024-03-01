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نزاهة": التحقيق مع 288 متهمًا وتوقيف 126 متورطًا بالفساد

نزاهة
نزاهة
أ أ
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر فبراير 2024م.
وباشرت الهيئة، إجراء 3209 جولات رقابية، والتحقيق مع 288 مشتبهًا بهم، من ضمنهم موظفون من وزارات: الداخلية، والحرس الوطني، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للإحصاء.اضافة اعلان

قضايا رشوة واستغلال نفوذ وغسل الأموال وتزوير

وأوضحت الهيئة، أن هذه القضايا شملت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير خلال فبراير في 6 جهات حكومية.
وكشفت الهيئة أنه تم إيقاف 126 مواطنًا ومقيمًا منهم، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأشارت إلى أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى القضاء.

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