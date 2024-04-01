"نزاهة": إيقاف 146 متورطًا بالفساد بينهم موظفون من 7 وزارات وهيئات حكومية

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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر مارس 2024، اختصاصاتها ومهماتها من خلال إجراء 1657 جولة رقابية، والتحقيق مع 239 مشتبهًا بهم.

ومن بين هؤلاء موظفون من وزارات: الداخلية، والحرس الوطني، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للإحصاء.





قضايا فساد





• التحقيق مع 239 متهماً

• 146 شخصا موقوفا

• 1657 جولة رقابيةpic.twitter.com/4Dljzt4bFo #هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مارس 2024:• التحقيق مع 239 متهماً• 146 شخصا موقوفا• 1657 جولة رقابية #عكاظ April 1, 2024

وأضافت أن هذه القضايا شملت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال خلال مارس في 7 جهات حكومية.وكشفت الهيئة أنه تم إيقاف 146 مواطنًا ومقيمًا منهم، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.وأوضحت أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى القضاء.