الإثنين، 22 رمضان 1445 ، 01 أبريل 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

"نزاهة": إيقاف 146 متورطًا بالفساد بينهم موظفون من 7 وزارات وهيئات حكومية

نزاهة
هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة
أ أ
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أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد "نزاهة"، أنها باشرت خلال شهر مارس 2024، اختصاصاتها ومهماتها من خلال إجراء 1657 جولة رقابية، والتحقيق مع 239 مشتبهًا بهم.اضافة اعلان
ومن بين هؤلاء موظفون من وزارات: الداخلية، والحرس الوطني، والتعليم، والصحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان، والهيئة العامة للإحصاء.

قضايا فساد

وأضافت أن هذه القضايا شملت الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي والتزوير وغسل الأموال خلال مارس في 7 جهات حكومية.
وكشفت الهيئة أنه تم إيقاف 146 مواطنًا ومقيمًا منهم، وفقًا لنظام الإجراءات الجزائية، ومنهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأوضحت أنه يجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى القضاء.

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