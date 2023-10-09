نداء عاجل من "أمانة الشرقية" لأصحاب 21 مبنى آيلًا للسقوط

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دعت
أمانة المنطقة الشرقية أصحاب المباني الآيلة للسقوط والمهجورة بمحافظة الخفجي لمراجعتها،
وذلك ضمن برنامج الحد من التشوهات البصرية وتحسين المشهد الحضري بالمحافظة.
نداء لأصحاب المباني الآيلة للسقوط وأشارت إلى أن لجنة المباني الآيلة للسقوط والمهجورة
بالخفجي والمكونة من عدة جهات حكومية ذات العلاقة، أحصت المباني الآيلة للسقوط بالمحافظة
والتي بلغت 21 مبنى، حيث تم إعطائهم مهلة مدتها أسبوع من تاريخ 19 شهر ربيع الأول الحالي.
وشملت مباني حي الملك فهد بأرقام ( 156/4ب، 90/3ب ، 369/3ب ، 303/3ب ، 345/3ب ، 207/3ب ، 46/ب1 ، 55/3ب )، وأحياء "الفيحاء رقم المبني ( 364)، والتعاون (156/2)، والخالدية (297/د ، 156/د ، 215/ج ، 101/ب ، 230/ج ، 12/ج ، 29/ج)، والعزيزية (177/أ)، والفيصلية (376/ب)، والحمراء (114 ، 115)".
إزالة
السور المحيط ببلدية الخفجي فيما تعتزم إزالة السور المحيط ببلدية الخفجي، تعزيزاً
لجودة الحياة وزيادة المساحة العامة وأنسنة المدن.
وأكدت أمانة الشرقية على ضرورة مراجعة بلدية محافظة الخفجي في المهلة المحددة لاستكمال الإجراءات، مهيبةً بجميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع البلدية والإبلاغ عن أي ملاحظات عن الخدمات البلدية، من خلال مركز البلاغات 940.