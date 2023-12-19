نجا بأعجوبة.. إنقاذ حياة طفل توقف قلبه 18 دقيقة في مستشفى ينبع

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أعلن تجمع المدينة المنورة الصحي أن فريقًا طبيًا
بمستشفى يتبع العام تمكن من إنقاذ حياة طفل توقف قلبه 18 دقيقة.
إنقاذ
حياة طفل توقف قلبه 18 دقيقةوأوضح
على حسابها في منصة "إكس"، أن الطفل الذي يبلغ من العمر سبعة أعوام قام
بابتلاع جسم غريب أغلق مجرى التنفس وتسبب في دخوله في حالة اختناق وتوقف التنفس والنبض
لأكثر من 18 دقيقة.
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انسداد
مجرى الهواء وتوقف القلبوأضاف
أنه حضر إلى طوارئ مستشفى ينبع العام وهو في الاختناق وانسداد مجرى الهواء وتوقف
القلب بسبب ابتلاع الجسم الغريب.
وأكد أنه على الفور تم تقديم الخدمة الإسعافية وتشخيص الحالة بتوقف قلبي وتنفسي وتم البدء بعمليات الإنعاش القلبي الرئوي وفق البروتوكول المتبع مع مثل هذه الحالات.
وفي محاولات لاستعادة النبض والتنفس وإخراج الجسم الغريب جري والحمد لله، إعادة النبض والتنفس للطفل ونقله إلى قسم العناية المركزة للأطفال.
تم
عمل الفحوصات السريرية الإشعاعيةولفت
إلى أنه تم عمل الفحوصات السريرية الإشعاعية اللازمة للتأكد من استقرار حالة المخ
والوظائف الحيوية وعمل منظار للقصبة الهوائية للتأكد من خلو المجرى التنفسي من أي
عوالق وقدرة المريض على التنفس بشكل طبيعي
مؤكدًا تحسن حالة الطفل ومغادرة المستشفى بصحة جيدة بعد التأكد من عدم وجود أي
مضاعفات.
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