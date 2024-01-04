نجاح زراعة قوقعة إلكترونية بالتخدير الموضعي في "التخصصي"

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نجح فريق طبي بمركز الملك عبدالله التخصصي للأذن بالمدينة الطبية بجامعة الملك سعود بالرياض، في إجراء زراعة قوقعة إلكترونية تحت التخدير الموضعي. اضافة اعلان

وأجريت العملية باستخدام جهاز Cochlear Nucleaus SmartNav، لأول مرة في المنطقة بقيادة استشارية أنف وأذن وحنجرة الدكتورة أسماء الأحمدي.





زرع قوقعة إلكترونية تحت التخدير الموضعي



نقلة نوعية في زراعة قوعقة الأذن



الجهاز الجديد يزيد من دقة نتائج عمليات الزراعة



وأوضحت الدكتورة الأحمدي، أن العملية أجريت بطريقة مختلفة ليحصل الزارع على أفضل النتائج من الجهاز الجديد، كون القياسات مع جهاز SmartNav تتم أثناء إدخال الأقطاب داخل القوقعة.وأشارت إلى أن التقنية الجديدة عكس الأجهزة السابقة التي تجمع النتائج بعد الانتهاء من إدخال الزرعة الإلكترونية.وأضافت أن الجهاز أحدث نقلة نوعية بالخصائص الجديدة والمميزة من خلال إمكانية قياس سرعة إدخال الأقطاب للحفاظ على البقايا السمعية للمريض.وتابعت، الجهات يعمل على تحديد المكان الصحيح داخل القوقعة مما يقلل الحاجة إلى استخدام الأشعة السينية أثناء العملية.وأشارت الأحمدي، إلى أن العملية أجريت تحت التخدير الموضعي، حيث تم إغلاق خاصية تحفيز العصب قبل جمع القياسات لحماية المريض من الأصوات العالية التي قد يسمعها.وقالت إن خاصية تحفيز العصب تستخدم في حال كانت العملية تحت التخدير الكامل، مؤكدة أن الجهاز سيمنح الجراحين الفرصة لزيادة دقة النتائج لعمليات زراعة القوقعة الإلكترونية والحفاظ على البقايا السمعية.