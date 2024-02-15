نتائج استطلاع حول تفاصيل الرحلة اليومية للمواطن إلى مقر عمله

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أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري استطلاعًا عامًا عن سلوك قيادة السيارات في المملكة.





استطلاع رأي حول رحلة المواطن اليومية لمقر عمله



المدن المليونية في المملكة



التجاوز من الآخرين عند المخارج وإشارات المرور



الحصول على مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة



التعجيل بتشغيل وسائل النقل العام



اتضح من النتائج الاختلاف في زمن الرحلة من المنزل إلى العمل بحسب الكثافة السكانية للمدن والمحافظات.وأفاد 59% من سكان مدينة الرياض أن الرحلة اليومية إلى مقر العمل تأخذ منهم أكثر من نصف ساعة، مقابل 35% لسكان المدن المليونية.ويطلق وصف مدن مليونية على المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، باستثناء مدينة الرياض ذات السبعة ملايين نسمة، وهي مدن جدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة.وأفاد 79% من العينة أن عملهم اليومي يبدأ بين 7 و8 صباحاً.واختار أفراد العينة تعرضهم للتجاوز من قبل الآخرين عند المخارج وإشارات المرور بوصفه أكثر ما يزعجهم في قيادة الآخرين، إذ اختاره 29% من أفراد العينة، فيما حلت السرعة العالية ثانيًا بنسبة 18% والتغيير المتكرر للمسار ثالثًا بنسبة 14%.وأفاد 23% من العينة بحصولهم على مخالفة استخدام الجوال أثناء قيادة السيارة خلال العام الماضي، نصف هؤلاء كانوا يجرون مكالمات هاتفية أثناء حصولهم على المخالفة و35% منهم كانوا يبحثون في خرائط جوجل.وعبر 80% من العينة عن تعرضهم للتجربة المزعجة والمتمثلة بكونهم يقفون في صف مزدحم وتم تجاوز دورهم من قبل قائد سيارة لم يكن ملتزمًا بدوره في هذا الصف.وحل خيار "التعجيل بتشغيل وسائل النقل العام"، بوصفه الخيار الأول لحل مشكلة الازدحام المروري، بنسبة 21%.تكونت عينة الاستطلاع من 1549 مواطنًا ومواطنة. وأجري الاستطلاع في مطلع شهر فبراير الحالي.