الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

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نتائج استطلاع حول تفاصيل الرحلة اليومية للمواطن إلى مقر عمله

الازدحام
الرحلة اليومية للمواطن إلى مقر العمل
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أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام "رأي"، التابع لمركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري استطلاعًا عامًا عن سلوك قيادة السيارات في المملكة. اضافة اعلان

استطلاع رأي حول رحلة المواطن اليومية لمقر عمله

اتضح من النتائج الاختلاف في زمن الرحلة من المنزل إلى العمل بحسب الكثافة السكانية للمدن والمحافظات.
وأفاد 59% من سكان مدينة الرياض أن الرحلة اليومية إلى مقر العمل تأخذ منهم أكثر من نصف ساعة، مقابل 35% لسكان المدن المليونية.

المدن المليونية في المملكة

ويطلق وصف مدن مليونية على المدن التي يزيد عدد سكانها عن مليون نسمة، باستثناء مدينة الرياض ذات السبعة ملايين نسمة، وهي مدن جدة ومكة المكرمة والدمام والمدينة المنورة.
وأفاد 79% من العينة أن عملهم اليومي يبدأ بين 7 و8 صباحاً.

التجاوز من الآخرين عند المخارج وإشارات المرور

واختار أفراد العينة تعرضهم للتجاوز من قبل الآخرين عند المخارج وإشارات المرور بوصفه أكثر ما يزعجهم في قيادة الآخرين، إذ اختاره 29% من أفراد العينة، فيما حلت السرعة العالية ثانيًا بنسبة 18% والتغيير المتكرر للمسار ثالثًا بنسبة 14%.

الحصول على مخالفة استخدام الجوال أثناء القيادة

وأفاد 23% من العينة بحصولهم على مخالفة استخدام الجوال أثناء قيادة السيارة خلال العام الماضي، نصف هؤلاء كانوا يجرون مكالمات هاتفية أثناء حصولهم على المخالفة و35% منهم كانوا يبحثون في خرائط جوجل.
وعبر 80% من العينة عن تعرضهم للتجربة المزعجة والمتمثلة بكونهم يقفون في صف مزدحم وتم تجاوز دورهم من قبل قائد سيارة لم يكن ملتزمًا بدوره في هذا الصف.

التعجيل بتشغيل وسائل النقل العام

وحل خيار "التعجيل بتشغيل وسائل النقل العام"، بوصفه الخيار الأول لحل مشكلة الازدحام المروري، بنسبة 21%.
تكونت عينة الاستطلاع من 1549 مواطنًا ومواطنة. وأجري الاستطلاع في مطلع شهر فبراير الحالي.

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