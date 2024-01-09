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نائب وزير الحج: نستهدف 30 مليون زائر ومعتمر في العام (فيديو)

نائب وزير الحج
نائب وزير الحج
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أكد نائب وزير الحج، الدكتور عبد الفتاح مشاط، على أن الوزارة تستهدف 30 مليون زائر ومعتمر سنويًا، وهو ما يعني أننا نتحدث عن تنظيم "حج" كل شهر من شهور السنة.اضافة اعلان

الحج والعمرة تستهدف 30 مليون زائر سنويًا

وأضاف، في السابق كنا نتحدث عن أداء موسم العمرة خلال عدد محدود من شهور السنة، الآن نتحدث عن أداء العمرة في كل شهور السنة تقريبًا.
وقال: لكي ننفذ المستهدف سيكون هناك تحديات كبيرة في البنية التحتية في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وحتى في بوابات منافذ الدخول للمملكة وتحديدًا في المدينة المنورة وجدة.

الخدمات التي يقدمها برنامج "ضيوف الرحمن"

وتابع نائب وزير الحج، لقد وضعت المملكة كل إمكانياتها المادية والبشرية والفكرية في البرنامج المتكامل "ضيوف الرحمن" الذي يهدف ليس فقط للوصول إلى هذه الأعداد، ولكن إلى توفير خدمة متميزة لضيوف الرحمن.
وأشار إلى أن البرنامج يعمل على توفير خدمات متميزة لضيوف الرحمن من خلال تسخير البنية التحية لتوفير هذا العدد من الخدمات.

فعاليات معرض ومؤتمر الحج النسخة الثالثة

جاءت تصريحات نائب وزير الحج في إطار فعاليات معرض ومؤتمر الحج المقام، في نسخته الثالثة، والذي تنظمه وزارة الحج والعمرة بالشراكة مع برنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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