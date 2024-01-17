نائب أمير مكة يسلم وحدات سكنية ويكرم ممثلي 60 جمعية خيرية

أ أ



سلم نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل وحدات سكنية لعدد من سكان الأحياء العشوائية بجدة.





تسليم وحدات سكنية بجدة:



تكريم ممثلي 60 جمعية خيرية:



اضافة اعلان

تم ذلك بحضور وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان طلال الخنيني، ليصل عدد المساكن التي تم تسليمها حتى نهاية العام 2023م، 5 آلاف وحدة سكنية.وكرم نائب أمير منطقة مكة الأمير سعود بن مشعل مسؤولي الجهات المشاركة في المشروع، كذلك ممثلي 60 جمعية خيرية في المنطقة كان لها مساهماتها خلال فترة إزالة الأحياء العشوائية.

تسليم 616 وحدة سكنية على الأسر الأشد حاجة:

وفي وقت سابق، قام محافظ الهيئة العامة للأوقاف، عماد الخراشي، بتسليم 616 وحدة سكنية من المرحلة الثانية للفئات الأشد حاجة بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، منها 129 وحدة سكنية في المدينة المنورة والحناكية.



وجاء تسليم هذه الوحدات امتدادًا للاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين الهيئة العامة للأوقاف ومؤسسة سكن والتي تستهدف توفير 1000 وحدة سكنية.





3 آلاف مستفيد من الوحدات السكنية المجانية



وتوزعت الوحدات التي يستفيد منها أكثر من 3 آلاف مستفيد على عدة مناطق شملت 407 وحدة سكنية لمنطقة مكة المكرمة، و58 وحدة للمدينة المنورة، و80 وحدة سكنية في جدة، و71 وحدة سكنية في الحناكية.

يذكر أن توقيع الهيئة العامة للأوقاف مذكرة تعاون مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية (سكن) جاء في إطار تحقيق رؤية الهيئة العامة للأوقاف في أن تكون الداعم الرئيس للنهوض بقطاع الأوقاف في المملكة.



