الجمعة، 09 جمادى الثانية 1445 ، 22 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن

GB97n_iXcAE59H7
صلاة الميت بجامع الإمام تركي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير محمد بن بدر بن فهد بن سعد الأول آل عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

 

صلاة الميت

اضافة اعلان
 وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن فيصل بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز.


صلاة الجنازة على الأمير محمد بن عبد الرحمن

كما شارك في الصلاة صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير متعب بن ثنيان بن محمد، وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، وصاحب السمو الأمير خالد بن مساعد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن.


وتمت صلاة الميت بمشاركة صاحب السمو الأمير خالد بن سعود بن خالد بن محمد، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد، وصاحب السمو الملكي مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور عبدالعزيز بن سطام بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، وصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز محافظ الطائف، وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز.


 كما أدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الأمير بدر بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن بدر بن فهد بن سعد الأول، وصاحب السمو الأمير خالد بن بدر بن فهد بن سعد الأول، وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمع من المواطنين.

اقرأ أيضا

التعليم ونزاهة يناقشان السلطة الإدارية وتفويض الصلاحيات

ماذا تعرف عن علم الأرصاد الجنائي وبيانات الطقس الساعية؟

تنبيه عاجل لسفارة المملكة في كندا لجميع المواطنين

عاجل.. احذر الرتويت للأخبار غير الصحيحة: "جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة" (فيديو)

أجواء إيمانية.. شاهد أمطار الرحمة تتساقط على المسجد النبوي

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الديوان الملكي 12:53 م الخميس، 14 ديسمبر 2023

الديوان الملكي: وفاة والدة الأمير بندر بن عبد الله بن تركي بن عبد العزيز بن تركي آل سعود

GBOobC4XIAADDDf 3:56 م الأربعاء، 13 ديسمبر 2023

الديوان الملكي يُعلن وفاة الأمير بندر بن محمد بن سعود الكبير

GA1te4kXEAAUHV- 8:57 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير طلال بن عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود

ثق 6:54 م الجمعة، 01 ديسمبر 2023

ولي العهد يؤدي صلاة الميت على الأمير ممدوح بن عبدالعزيز بالمسجد الحرام(صور)

اقرأ أيضا

المديرية العامة لمكافحة المخدرات - الحرب على المخدرات
6:49 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

ضربات مفاجئة.. الأمن يُداهم أوكار المخدرات في عدة مناطق

حمية البحر المتوسط
6:46 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

دراسة جديدة: حمية البحر الأبيض المتوسط تُعزز قدرة الرجال الإنجابية

3233333
6:40 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

طقس الجمعة.. شاهد ربيع وأمطار الهبكة غرب رفحاء شمال المملكة

GB9U9ezXYAAisPx
5:37 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

انتشار موسع.. "الدفاع المدني" يتابع ميدانيًا الحالة المناخية بمناطق المملكة(صور)

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

كبار السن
7:35 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

ما هي بطاقة امتياز الرقمية لكبار السن وكيفية استخراجها؟

وسائل التواصل
7:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. احذر الرتويت للأخبار غير الصحيحة: "جريمة حتى لو كان المصدر صحيفة" (فيديو)

العالم فى اسبوع
6:13 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

العالم في أسبوع.. تحويل الدراسة عن بعد في هذه الحالات ومميزات منصة تأشيرة السعودية

الاحوال المدنية
6:06 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل من "الموارد البشرية" بخصوص وظائف الأحوال المدنية

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
5:03 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. التأمينات توضح خطوات التسجيل في خدمة الإعفاء من غرامات التأخير

المرور1
4:02 م الجمعة، 22 ديسمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من "المرور" لتجنب غرامة 2000 ريال