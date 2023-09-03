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نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود

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صلاة الميت على الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز
أ أ
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 أدى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم الأحد، صلاة الميت على صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود - رحمه الله - بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

صلاة الميت على الأمير جلوي


 وأدى الصلاة مع سموه، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الأمير محمد بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بندر بن سعد بن خالد بن محمد بن عبدالرحمن، وصاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وصاحب السمو الأمير مشعل بن متعب بن ثنيان.

 كما أدى الصلاة مع سموه، إخوان الفقيد صاحب السمو الأمير فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي، وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي، وصاحب السمو الأمير صخر بن عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي، وعدد من أصحاب السمو الأمراء وجمع من المواطنين.

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