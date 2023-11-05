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ميناء جدة يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه

ميناء جدة
ميناء جدة الإسلامي
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حقق ميناء جدة الإسلامي أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر أكتوبر 2023م، بمناولة 511.348 حاوية قياسية.
ويؤكد هذا الإنجاز قوة الحركة التجارية والمكانة المحورية التي يتمتع بها إقليميًّا وعالميًّا، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر، بالتجارة البحرية العابرة، ومسافنة الحاويات.اضافة اعلان


نجاح جهود الهيئة "موانئ"

ويؤكد هذا الإنجاز نجاح جهود الهيئة العامة للموانئ "موانئ" الرامية لتعزيز ريادة المملكة في القطاع البحري، وزيادة الكفاءة التشغيلية، ورفع كميات المناولة في الموانئ.
تماشيًا مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.


التعاون التكاملي مع الشركاء

ويشير كذلك إلى تميز التعاون التكاملي بين الهيئة وشركائها الإستراتيجيين؛ حيث جرى توقيع عدد من المشاريع والاتفاقيات المشتركة.
بهدف تحسين البنية التحتية وتطوير محطات الحاويات، من بينها إنشاء أرصفة جديدة بأعماق تصميمية أكبر، وتعميق قنوات الاقتراب، سعيًا منها لجعل ميناء جدة الإسلامي ضمن أفضل 10 موانئ عالميًّا.


كسر الرقم القياسي السابق

يُذكر أن ميناء جدة الإسلامي نجح في كسر الرقم السابق الذي سجله خلال شهر يوليو لعام 2023م، بمناولة 491.197 حاوية قياسية.
وحصد عدة جوائز عالمية، منها جائزة البنية التحتية المتقدمة ضمن جوائز "قمة معالم الخدمات اللوجستية 2023" بالإمارات العربية المتحدة.


جائزة ميناء العام

وجائزة ميناء العام" في حفل جوائز النقل واللوجستيات Logistics and Transport Awards بدولة الإمارات العربية المتحدة 2023.
وجائزة "أفضل ميناء" عام 2022م ضمن جوائز القمة العالمية للشحن الأخضر"International Green Shipping Summit Awards"، بمدينة روتردام الهولندية.

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