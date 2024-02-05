ميناء الملك عبدالعزيز يحقق أعلى مناولة شهرية في تاريخه

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حقق ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام أعلى مناولة شهرية في تاريخه خلال شهر يناير 2024م، بمناولة 215,179 حاوية قياسية،

ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام