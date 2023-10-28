ميدانيا.. الدفاع المدني يباشر الحالة المطرية بعدة مناطق (صور)

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باشرت المديرية العامة للدفاع ميدانيًا الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة مساء اليوم السبت.



الدفاع المدني يباشر الحالة المطرية



ودعت المديرية العامة للدفاع المدني، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إلى أخذ الحيطة والحذر جراء هطول الأمطار الغزيرة بعدة مناطق.

ونشرت المديرية العامة للدفاع المدني، صور وثقت من خلالها جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الأمطار.



وتوقع المركز الوطني للأرصاد، بمشيئة الله تعالي، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.



أمطار وسيول وبرد



وتشمل الحالة الجوية، أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة.



وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن الحالة الجوية، تمتد إلى أجزاء من مناطق حائل، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية.



سحب رعدية ممطرة



كما تكون السماء غائمة جزئيا إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

