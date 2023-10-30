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صحيفة تواصل الالكترونية

"موهبة" تفتح التسجيل لانضمام المدارس لبرنامج "فصول موهبة"

مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع موهبة
مؤسسة موهبة
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 أعلنت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" أمس، فتح التسجيل للمدارس الراغبة بالانضمام لبرنامج "فصول موهبة".اضافة اعلان
ويُعد البرنامج أحد برامج إدارة الشراكة مع المدارس، ويهدف إلى تهيئة بيئة تعليمية للطلبة الموهوبين ذات جودة عالية، توفر لهم برامج ومناهج وأنشطة إثرائية متقدمة.
ويقوم على تدريسهم معلمون ذوو كفاءة عالية للارتقاء بقدرات هؤلاء الطلبة، وتنمية مواهبهم، بالتعاون مع مجموعة من المدارس المتميزة.

الشراكة مع المدارس

 واستضافت المؤسسة اليوم، مديري المدارس بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض والمهتمين بالانضمام إلى برنامج فصول موهبة للسنوات المقبلة، وتقديم المنح التعليمية للطلبة الموهوبين من خلال إدارة الشراكة مع المدارس، مقدمةً لهم نبذة عن الشراكة مع المدارس، وأهمية برنامج "فصول موهبة".
 ووضعت موهبة، ممثلة في إدارة الشراكة مع المدارس، معايير واشتراطات عالية لانضمام المدارس، في وقت عقدت فيه عدداً من الاتفاقيات الجديدة مع مجموعة من المدارس التي تحققت فيها معايير رعاية الموهبة والإبداع؛ سعيًا لزيادة فرص رعاية الطلبة الموهوبين، وإتاحة الفرصة للمدارس الحكومية والأهلية للإسهام في ذلك، من خلال طرح مجموعة من نماذج الشراكة للانضمام لبرنامج فصول موهبة، تتنوع بين النموذج الحكومي، والنموذج الداعم، والنموذج التصنيفي، وأخيراً نموذج الشراكة.

الخدمات المقدمة من موهبة للمدارس الشريكة

 وتقدّم موهبة للمدارس الشريكة التي يتم اختيارها ضمن برنامج فصول موهبة، مجموعة من الخدمات؛ تشمل البرامج التدريبية والاستشارات التعليمية والمناهج الإضافية، والتي تم وضعها بالتعاون مع أهم بيوت الخبرة العالمية والمحلية في المجالات التربوية والتعليمية.
بالإضافة لتزويد تلك المدارس بمجموعة متميزة من الطلبة الموهوبين، مما يرفع مستوى الأداء العام فيها.
 ويتم اختيار مدارس المشاركة في البرنامج، بناءً على معايير عالمية مدروسة، وفق آليات ومراحل تقييم مختلفة، ينتج عنها إعداد التوصيات المناسبة لاختيار المدارس التي استوفت المعايير المطلوبة.
ويقوم على ذلك مقيمون محليون مدربون على استخدام طرق ومعايير موهبة في اختيار المدارس.

152 مدرسة

 الجدير بالذكر أن عدد المدارس المنضمة للبرنامج مع بداية العام الدراسي الحالي قد بلغ 152 مدرسة؛ بزيادة تصل إلى 12% على العام الماضي، موزعة على 13 مدينة من مدن المملكة، وبلغ عدد الطلبة 8500 طالب وطالبة، بزيادة تصل إلى 29%.

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