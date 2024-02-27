موكب غير نظامي.. القبض على 4 أشخاص في مكة المكرمة (فيديو)

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أوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أنه إشارة إلى المحتوى المرئي المتداول لأشخاص يسيرون بمركباتهم في تجمع غير نظامي، فقد تم القبض على (4) أشخاص من الجنسية اليمنية وتحديد هوية آخرين، لقيامهم بعمل موكب وعرقلة الحركة المرورية في طريق عام وتوثيق ذلك ونشره.



الإحالة إلى النيابة العامة



🎥 | شرطة منطقة مكة المكرمة تقبض على (4) أشخاص من الجنسية اليمنية وتحديد هوية آخرين لسيرهم بمركباتهم في تجمع غير نظامي وعرقلة الحركة المرورية وتوثيق ذلك ونشره pic.twitter.com/WsNFLi04xj — الأمن العام (@security_gov) February 27, 2024

وأوضح الأمن العام، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.



وكانت شرطة المنطقة الشرقية، قد أعلنت أنها تمكنت من القبض على 7 أشخاص ظهروا بمحتوى مرئي وهم يتشاجرون في الطريق العام.





الإطاحة بـ 7 أشخاص ظهروا بفيديو يرتكبون هذا الأمر



تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم



وأوضح حساب الأمن العام بمنصة "إكس"، أنه جرى القبض عليهم بعد ظهورهم في مقطع فيديو متداول للمشاجرة.وأكدت في الوقت نفسه، أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم للنيابة العامة.