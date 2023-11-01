الأربعاء، 17 ربيع الثاني 1445 ، 01 نوفمبر 2023

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موعد المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة أبشر

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مزاد اللوحات الإلكتروني
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أعلنت منصة أبشر، أنه يمكن تعرّف على اللوحات المطروحة في المزاد الإلكتروني، والحصول على لوحة المركبة المميّزة بكل سهولة.


المزاد ينطلق اليوماضافة اعلان

وأوضحت أن المزاد الإلكتروني للوحات المميزة ينطلق اليوم الأربعاء 1نوفمبر 2023، الموافق 18 من ربيع الثاني.



تنويه مهم بشأن تمديد وقت المزاد

وأضافت أن المزاد الإلكتروني ينتهي غدًا الخميس 2 نوفمبر 2023، الموافق 19 من ربي الثاني، منوهة أنه في حالة المزايدة خلال الدقائق الأخيرة من الوقت المحدد للمزاد، سيتم تمديد المزاد تلقائيًا.



* طريقة الوصول للخدمة:

وبينت أنه يمكن الوصول للخدمة للتعرف على المطروح من المزاد الإلكتروني، يكون من خلال الآتي:
1 – الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.
2 – اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".
3 – اختيار المرور.
4 – اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.


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