موعد الاختبارات العملية والشفهية لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب والطالبات

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تنطلق يوم الأحد القادم، اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.





الاختبارات العملية والشفوية اضافة اعلان



اختبارات الفصل الدراسي الأول



موعد نهاية الفصل الدراسي الأول



موعد بدء الفصل الدراسي الثاني



التقويم الدراسي للعام 1445ھ



وتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر ربيع الثاني الجاري، الاختبارات العملية والشفوية للمواد التي لها جانبان في جميع المراحل الدراسية، وتستمر حتى يوم الخميس ما بعد القادم.وستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الأحد الذي يوافق 28 ربيع الثاني 1445 هـ.ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.