الجمعة، 19 ربيع الثاني 1445 ، 03 نوفمبر 2023

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موعد الاختبارات العملية والشفهية لنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع الطلاب والطالبات

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اختبارات الفصل الدراسي الأول تبدأ في 28 ربيع الثاني
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تنطلق يوم الأحد القادم، اختبارات التعليم المدمج في نظام المسارات بالمدارس الثانوية بالمملكة.

الاختبارات العملية والشفويةاضافة اعلان

وتبدأ يوم الثلاثاء الموافق 23 من شهر ربيع الثاني الجاري، الاختبارات العملية والشفوية للمواد التي لها جانبان في جميع المراحل الدراسية، وتستمر حتى يوم الخميس ما بعد القادم.

اختبارات الفصل الدراسي الأول

وستبدأ اختبارات الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل التعليمية بالمملكة يوم الأحد الذي يوافق 28 ربيع الثاني 1445 هـ.

موعد نهاية الفصل الدراسي الأول

ومن المقرر أن ينتهي الفصل الدراسي الأول بنهاية دوام يوم الخميس 2 / 5 / 1445هـ الموافق 16 / 11 / 2023م.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني في يوم الأحد 12 / 5 / 1445هـ الموافق 26 / 11 / 2023م، وينتهي بنهاية دوام يوم الخميس 12 / 8 / 1445هـ الموافق 22 / 2 / 2024م.

التقويم الدراسي للعام 1445ھ

ويشتمل التقويم الدراسي للعام 1445ھ على ثلاثة فصول دراسية، و38 أسبوعًا دراسيًا؛ بواقع 180 يومًا دراسيًا، و60 يومًا من الإجازات المتنوعة أثناء العام الدراسي إلى جانب 68 يومًا عدد أيام الإجازة الصيفية كاملة.

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