موعد إغلاق باب التقديم على طلبات التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية

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تغلق وزارة التعليم، السبت المقبل، 1445/3/1هـ (16/9/2023)، باب التقديم لطلبات التقاعد المبكر والإعارة، وذلك من خلال نظام فارس. اضافة اعلان

وفتحت الوزارة، الباب لاستقبال طلبات التقاعد المبكر والإعارة منذ يوم الأحد 1445/1/26هـ (13/8/2023).

واشترطت ضرورة إرفاق جميع المسوغات المطلوبة إلكترونيًا من خلال الموقع، حيث لن يتم استقبال الطلبات الورقية.





شروط التقاعد المبكر للمعلمين



وتضمنت شروط التقاعد المبكر للمعلمين 14445هـ، ما يلي:على المتقدم الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم 631 بتاريخ 1443/11/15هـ القاضي بتعديل نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية.وقد تضمن هذا القرار «ألا تكـون مـدد الاشتراك المضمومة مددا مكملة لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغ سن الـ60 فـي الأخير، وإنما يجب على المشترك إكمال المدة التي يطلبها هذا النظام، ما لم تكن أسباب الضـم ناتجة من التحول أو التخصيص، أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة، أو العجـز، أو التنسيق مـن الخدمة».- وأن يكون طلب إنهاء الخدمة التقاعد المبكر في حال كان صافي الخدمة 25 سنة فأعلى استنادًا إلـى تعميم وزير التعليم رقم (24226/1) وتاريخ 12-11-1442 هجريا.- يتم رفع طلب التقاعد المبكر إلكترونيًا من خلال نظام فارس، مع ضرورة إرفاق جميع المستندات المطلوبة.- لا يتم استقبال الطلبات ورقيًا.- وتبدأ فترة تقديم طلبات التقاعد المبكر خلال المدة الموحدة من تاريخ 1445/1/26هـ وحتى تاريخ 1445/3/1ه.- تقبل طلبات العدول عن التقاعد المبكر قبل اعتماد الطلب في نظام فارس.-يكون آخر يوم عمل بنهاية العام الدراسي، على أن يكون التقاعد اعتبارًا من 5/12/4445 هـ.





خطوات التقاعد المبكر

