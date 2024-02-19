موتورولا تطرح أحدث موبايل شبابي ببطارية 6 آلاف أمبير لمنافسة سامسونج

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استطاعت شركة موتورولا الأمريكية خلال الفترة الأخيرة السيطرة على حصة سوقية معتبرة في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، والتي تسيطر عليها سامسونج وشاومي.





موتورولا تطلق موبايل بمواصفات تنافس سامسونج



كاميرا بمستشعر رئيس بدقة 50 ميجابكسل



الهاتف يحتوي على بطارية 6 آلاف مللي أمبير



وأطلقت الشركة نهاية الشهر الماضي واحدًا من أفضل هواتفها للشباب، من حيث المواصفات والأسعار.ويعد هاتف موتورولا Moto G24 Power أفضل هواتف الشركة وأحدثها في الأسواق، حيث يضم عددًا من المواصفات الكبيرة منها بطارية عملاقة ومعالج قوي وكاميرا مميزة.وحصل هاتف Moto G24 Power على شاشة من نوع LCD عالية الدقة قياس 6.56 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وكاميرا مع مستشعر رئيس بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.يحتوي هاتف Moto G24 Power على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، ومزودًا بشاحن بقوة 33 وات على الرغم من دعم الشحن بقوة 30 وات، ومنفذ من نوع USB-C ومكبرات صوت استريو ودعم Dolby Atmos.يعمل هاتف Moto G24 Power بمعالج من نوع MediaTek Helio G85 من إنتاج شركة ميديا تيك، وأحدث نظام تشغيل Android 14 مع ترقية واحدة مضمونة لنظام التشغيل و3 سنوات من التحديثات الأمنية.