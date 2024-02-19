الإثنين، 09 شعبان 1445 ، 19 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

موتورولا تطرح أحدث موبايل شبابي ببطارية 6 آلاف أمبير لمنافسة سامسونج

موتورولا
هواتف موتورولا
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

استطاعت شركة موتورولا الأمريكية خلال الفترة الأخيرة السيطرة على حصة سوقية معتبرة في سوق الهواتف الذكية من الفئة المتوسطة، والتي تسيطر عليها سامسونج وشاومي.اضافة اعلان

موتورولا تطلق موبايل بمواصفات تنافس سامسونج

وأطلقت الشركة نهاية الشهر الماضي واحدًا من أفضل هواتفها للشباب، من حيث المواصفات والأسعار.
ويعد هاتف موتورولا Moto G24 Power أفضل هواتف الشركة وأحدثها في الأسواق، حيث يضم عددًا من المواصفات الكبيرة منها بطارية عملاقة ومعالج قوي وكاميرا مميزة.

كاميرا بمستشعر رئيس بدقة 50 ميجابكسل

وحصل هاتف Moto G24 Power على شاشة من نوع LCD عالية الدقة قياس 6.56 بوصة ومعدل تحديث 90 هرتز في الثانية، وكاميرا مع مستشعر رئيس بدقة 50 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

الهاتف يحتوي على بطارية 6 آلاف مللي أمبير

يحتوي هاتف Moto G24 Power على بطارية بقوة 6000 مللي أمبير في الساعة، ومزودًا بشاحن بقوة 33 وات على الرغم من دعم الشحن بقوة 30 وات، ومنفذ من نوع USB-C ومكبرات صوت استريو ودعم Dolby Atmos.
يعمل هاتف Moto G24 Power بمعالج من نوع MediaTek Helio G85 من إنتاج شركة ميديا تيك، وأحدث نظام تشغيل Android 14 مع ترقية واحدة مضمونة لنظام التشغيل و3 سنوات من التحديثات الأمنية.

اقرأ أيضا

توقعات "الأرصاد": رياح متربة على مكة والمدينة والرياض و5 مناطق

عاجل.. طقس الصباح الباكر اليوم الاثنين للمدرسين: رياح وطقس مستقر.. احذروا من الغبار

شعبان أكثر الشهور إصداراً لتصاريح زيارة الروضة الشريفة

التنفيذ خلال 30 يوماً.. استرداد 40 مليوناً مخالفات البدل بجامعة الطائف

توفي والده فاستأجر قراءً يختمون القرآن ويهبون ثوابه له.. ما الحكم؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook