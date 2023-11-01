"موانئ والصحة" يتفقان على تطبيق اللوائح الصحية على سفن الرحلات الدولية

أ أ

أبرمت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" ووزارة الصحة، اتفاقية تعاون وشراكة استراتيجية، بهدف تفعيل التنسيق والتعاون بين الموانئ التابعة للهيئة ووزارة الصحة. اضافة اعلان

وتطبيق اللوائح الصحية الدولية على السفن القادمة من رحلات دولية، لتعزيز الوقاية من مخاطر الصحة العامة.





ملتقى الصحة العالمي





الحفاظ على أمن الموانئ





تعزيز التواصل والتعاون





دعم تطبيق الإجراءات الصحية



جاء التوقيع على هامش ملتقى الصحة العالمي المقام في الفترة 29-31 من أكتوبر الجاري، تحت شعار" استثمر في الصحة" في واجهة روشن للمعارض والمؤتمرات.وقع الاتفاقية من جانب الهيئة العامة للموانئ نائب الرئيس للرقابة والسياسات والتشريعات الكابتن يوسف بن محمد الحصان، ومن جانب وزارة الصحة وكيل الوزارة للصحة العامة د. هاني بن عبد العزيز جوخدار.وتأتي الاتفاقية في إطار التعاون المشترك بين الهيئة والوزارة لضمان السلامة البحرية، والحفاظ على أمن الموانئ من خلال العمل على رصد المخاطر الصحية على السفن القادمة إلى موانئ المملكة.وتطبيق الإجراءات الوقائية المناسبة عليها، والتكامل بين الطرفين لتقديم الخدمات الصحية لطواقم البحارة والمسافرين بأعلى المعايير، إضافة إلى تسهيل إجراءات فسح السفن.وتسعى الاتفاقية إلى تعزيز التواصل والتعاون بين الطرفين لتفعيل اللوائح الصحية الدولية في موانئ المملكة من خلال التفتيش الصحي، وإصدار الشهادات الصحية للسفن أو تمديد صلاحيتها.وتقديم الخدمات الصحية، إلى جانب ضمان تأهيل مراكز المراقبة الصحية في الموانئ لإصدار "شهادة المراقبة الصحية للسفن"، و"شهادة إعفاء من المراقبة الصحية للسفن".وتشمل أوجه التعاون بين "موانئ" و"الصحة": دعم تطبيق الإجراءات الصحية الوقائية على المسافرين وطواقم الملاحة البحرية، من خلال تطبيق المناظرة، والفرز الصحي، أو الفحص الطبي وفق الحاجة.وكذلك، ضمان وصول المسافرين وطواقم الملاحة البحرية إلى الخدمات الصحية عند الحاجة إليها، وتوفر الخدمات الإسعافية والنقل الطبي بالموانئ،