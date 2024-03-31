موانئ : إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة لشركة folk maritime إلى ميناء جدة

أ أ

أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إضافة شركة "فُلك للخدمات البحرية" "Folk Maritime" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "NRS" إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بموانئ شمال البحر الأحمر.



إضافة خدمة جديدة بميناء جدة:

خدمة الشحن "NRS":

ويعمل على تسهيل احتياجات السوق والتجارة المتنامية في المنطقة، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث، وفقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.يأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار التعاون والدعم المشترك بين الهيئة وشركة "فُلك للخدمات البحرية"، التي تسعى إلى توسعة أعمالها التشغيلية واللوجستية، باعتبارها مشغلاً جديداً في السوق الإقليمية، وأول خط ملاحي سعودي متخصص في سفن الحاويات، وسفن التغذية.وتعمل خدمة الشحن "NRS" على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء ينبع التجاري وميناء نيوم، والعقبة بالأردن، وميناء السخنة في مصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,300 حاوية قياسية، عبر رحلات أسبوعية منتظمة.مما يُذكر أن إضافة خدمات الشحن الملاحية الجديدة إلى ميناء جدة الإسلامي تسهم في تعزيز مكانته المحورية بموقعه الإستراتيجي المميز، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، إضافة إلى تأكيد الميزة التنافسية له أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة، ومسافَنة الحاويات والبضائع.