الأحد، 21 رمضان 1445 ، 31 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

موانئ : إضافة خدمة شحن ملاحية جديدة لشركة folk maritime إلى ميناء جدة

ميناء جدة
ميناء جدة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أعلنت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" إضافة شركة "فُلك للخدمات البحرية" "Folk Maritime" خدمة الشحن الملاحية الجديدة "NRS" إلى ميناء جدة الإسلامي، لربط المملكة بموانئ شمال البحر الأحمر.اضافة اعلان

إضافة خدمة جديدة بميناء جدة:


ويعمل على تسهيل احتياجات السوق والتجارة المتنامية في المنطقة، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزاً لوجستياً عالمياً، ومحور ربط القارات الثلاث، وفقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
 يأتي إطلاق الخدمة الجديدة في إطار التعاون والدعم المشترك بين الهيئة وشركة "فُلك للخدمات البحرية"، التي تسعى إلى توسعة أعمالها التشغيلية واللوجستية، باعتبارها مشغلاً جديداً في السوق الإقليمية، وأول خط ملاحي سعودي متخصص في سفن الحاويات، وسفن التغذية.

خدمة الشحن "NRS":


 وتعمل خدمة الشحن "NRS" على ربط ميناء جدة الإسلامي بميناء ينبع التجاري وميناء نيوم، والعقبة بالأردن، وميناء السخنة في مصر، بطاقة استيعابية تصل إلى 1,300 حاوية قياسية، عبر رحلات أسبوعية منتظمة.
 مما يُذكر أن إضافة خدمات الشحن الملاحية الجديدة إلى ميناء جدة الإسلامي تسهم في تعزيز مكانته المحورية بموقعه الإستراتيجي المميز، مما يمكنه من الربط بين القارات الثلاث (أوروبا وآسيا وأفريقيا)، إضافة إلى تأكيد الميزة التنافسية له أمام المصدرين والمستوردين والوكلاء الملاحيين، بوصفه الميناء الأول على ساحل البحر الأحمر بمجال التجارة البحرية العابرة، ومسافَنة الحاويات والبضائع.

اقرأ أيضا

شابان ينقذان عائلة ورضيعها من سيول "وادي لجب" الجارفة في الريث

فيضان 16 سدًا بمنطقة الباحة بعد وصولها إلى سعتها التخزينية من مياه الأمطار

إنذار أحمر على القصيم والرياض.. والدفاع المدني يحذر

عاجل.. إنذار أحمر من أمطار وسيول على مكة والرياض و4 مناطق لـ11 مساءً

عاجل.. لم يخرج من بيته ووصلته مخالفة سير؟.. "المرور" يرد

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ميناء الملك عبد العزيز بالدمام 2 4:25 م الثلاثاء، 12 مارس 2024

إنجاز جديد.. ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام يحقق أعلى مناولة تاريخية