الأحد، 01 شعبان 1445 ، 11 فبراير 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

مواقيت الصلاة اليوم الأحد في جميع مناطق المملكة .. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
مواقيت الصلاة
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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 1 شعبان 1445 هجرية، الموافق 11 فبراير 2024م.
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد 1 شعبان 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:58 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:00.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:51 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 1 شعبان 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:37
المدينة – 5:39
الرياض – 5:11
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:51
المدينة – 3:50
الرياض – 3:21
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:17
المدينة – 6:14
الرياض – 5:45
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:47
المدينة – 7:44
الرياض – 7:15

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