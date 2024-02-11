مواقيت الصلاة اليوم الأحد في جميع مناطق المملكة .. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 1 شعبان 1445 هجرية، الموافق 11 فبراير 2024م.





مواقيت الصلاة ليوم الأحد 1 شعبان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:58 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:00.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:51 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 1 شعبان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:37المدينة – 5:39الرياض – 5:11○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:36الرياض – 12:08○ موعد أذان العصرمكة – 3:51المدينة – 3:50الرياض – 3:21○ موعد أذان المغربمكة – 6:17المدينة – 6:14الرياض – 5:45○ موعد أذان العشاءمكة – 7:47المدينة – 7:44الرياض – 7:15