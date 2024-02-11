مواقيت الصلاة اليوم الأحد في جميع مناطق المملكة .. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق
المملكة، ليوم الأحد 1 شعبان 1445 هجرية، الموافق 11 فبراير 2024م.
مواقيت الصلاة ليوم الأحد 1 شعبان 1445هـ
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:58 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:00.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:53 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:51 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 1 شعبان 1445هـ كالتالي:
○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:37
المدينة – 5:39
الرياض – 5:11
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:51
المدينة – 3:50
الرياض – 3:21
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:17
المدينة – 6:14
الرياض – 5:45
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:47
المدينة – 7:44
الرياض – 7:15