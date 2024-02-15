مواقيت الصلاة الخميس 5 شعبان.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 5 شعبان 1445 هجرية، الموافق 15 فبراير 2024م.





مواقيت الصلاة ليوم الخميس 5 شعبان 1445هـ



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:56 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:02.وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:51 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:54 مساءً بمشيئة الرحمن.وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 5 شعبان 1445هـ كالتالي:○ موعد أذان الفجرمكة – 5:35المدينة – 5:37الرياض – 5:09○ موعد أذان الظهرمكة – 12:35المدينة – 12:36الرياض – 12:08○ موعد أذان العصرمكة – 3:53المدينة – 3:51الرياض – 3:23○ موعد أذان المغربمكة – 6:19المدينة – 6:16الرياض – 5:48○ موعد أذان العشاءمكة – 7:49المدينة – 7:46الرياض – 7:18