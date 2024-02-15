الخميس، 05 شعبان 1445 ، 15 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مواقيت الصلاة الخميس 5 شعبان.. أهالي هذه المنطقة آخر من يصلون الفجر

مواقيت الصلاة
مواقيت الصلاة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 5 شعبان 1445 هجرية، الموافق 15 فبراير 2024م.
اضافة اعلان

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 5 شعبان 1445هـ


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:56 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:02.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:51 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:54 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 5 شعبان 1445هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر
مكة – 5:35
المدينة – 5:37
الرياض – 5:09
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:35
المدينة – 12:36
الرياض – 12:08
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:53
المدينة – 3:51
الرياض – 3:23
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:19
المدينة – 6:16
الرياض – 5:48
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:49
المدينة – 7:46
الرياض – 7:18

اقرأ أيضا

شاهد.. بداية الحالة المطرية على سكاكا

عاجل.. الجوازات تنشر تفاصيل خدمة "إشعار صاحب العمل".. 8 خطوات للتنفيذ

اليونسكو تضم 3 مدن بالمملكة إلى شبكتها لمدن التعلم.. تعرف عليها

إتلاف 83 طنًا من منتجات التبغ داخل مستودع في جدة

منصة أبشر تنفذ أكثر من 5 ملايين عملية إلكترونية

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:18 ص الأربعاء، 24 يناير 2024

مواقيت الصلاة الأربعاء 12 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر في بريدة

صلاة الجمعة من المسجد الحرام 1:14 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مواقيت الصلاة الثلاثاء 11 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:16 ص الجمعة، 19 يناير 2024

الجمعة 7 رجب.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

صلاة الفجر في المسجد الحرام 1:10 ص الخميس، 18 يناير 2024

مواقيت الصلاة الخميس 6 رجب.. 12 ساعة بين صلاتي الفجر والمغرب في حائل