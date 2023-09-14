مواقيت الصلاة الخميس 29 صفر.. 15 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بأبها

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تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 29 صفر 1445 هجرية، الموافق 14 سبتمبر 2023م.



ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:16.

وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

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بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:58 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:11 مساءً بمشيئة الرحمن.



وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 29 صفر 1445هـ كالتالي:





مواقيت الصلاة ليوم الخميس 29 صفر 1445هـ



○ موعد أذان الفجرمكة – 4:52المدينة – 4:50الرياض – 4:21○ موعد أذان الظهرمكة – 12:17المدينة – 12:18الرياض – 11:49○ موعد أذان العصرمكة – 3:42المدينة – 3:45الرياض – 3:17○ موعد أذان المغربمكة – 6:26المدينة – 6:27الرياض – 5:59○ موعد أذان العشاءمكة – 7:56المدينة – 7:57الرياض – 7:29