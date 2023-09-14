الخميس، 29 صفر 1445 ، 14 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

مواقيت الصلاة الخميس 29 صفر.. 15 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بأبها

مسجد الصلاة الأذان
مواقيت الصلاة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الخميس 29 صفر 1445 هجرية، الموافق 14 سبتمبر 2023م.


ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:06 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:16.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

اضافة اعلان


بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:58 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:11 مساءً بمشيئة الرحمن.


وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الخميس 29 صفر 1445هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الخميس 29 صفر 1445هـ


○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:52
المدينة – 4:50
الرياض – 4:21
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:17
المدينة – 12:18
الرياض – 11:49
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:42
المدينة – 3:45
الرياض – 3:17
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:26
المدينة – 6:27
الرياض – 5:59
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:56
المدينة – 7:57
الرياض – 7:29


اقرأ أيضا

أمطار وسيول في معظم مناطق المملكة
11:21 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

من الخميس وحتى الإثنين.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: أمطار رعدية وسيول

عالم الزلازل الهولندي
10:56 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا بتوقعاته: زلزال كبير سيضرب هذه الدول بعد أيام

أمانة محافظة جدة
9:10 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أمانة جدة : إغلاق شارع الأمير محمد بن عبدالعزيز مابين طريق المدينة والستين

أهم 10
8:42 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أهم 10.. أمر ملكي كريم وكاميرات مراقبة داخل حمام المعلمات

اقرأ أيضا

جامعة الملك خالد تفتح بوابة القبول للمنح الدراسية وتحدد الشروط

بالتزامن مع اليوم الوطني.. وزير الإعلام يعلن إطلاق قناة "السعودية الآن"

خدمة جديدة من البريد السعودي.. شحنتك تصل خلال ساعات لمختلف المناطق

إحباط محاولات تهريب أكثر من (39) طنًا من القات المخدر و(837) كيلوجرامًا من الحشيش

تطبق بدءًُا من الغد.. تفاصيل ضوابط "إيقاف الخدمات" الجديدة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

مواقيت الصلاة 12:05 ص الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الأربعاء 28 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 12:03 ص الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

الثلاثاء 27 صفر.. مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة

مواقيت الصلاة 12:10 ص الإثنين، 11 سبتمبر 2023

مواقيت الصلاة الإثنين 26 صفر.. 15 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء في بريدة

مواقيت الصلاة 11:06 م السبت، 09 سبتمبر 2023

مواقيت الصلاة الأحد 25 صفر.. 11 ساعة تفصل بين صلاتي الفجر والعصر بالرياض

اقرأ أيضا

أخبار السعودية
4:35 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي جديد وشروط استمرار دعم الضمان ووظائف شاغرة بالجامعة الإلكترونية

درجات الحرارة
4:30 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بـ47 درجة.. الأحساء الأعلى حرارة اليوم في المملكة

النقل البري
4:30 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

كيف تعترض على مخالفات أنشطة النقل البري .. إلكترونيا؟

السيارة الحسية
4:18 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

نائب أمير الرياض يدشّن مبادرة "السيارة الحسية" لجمعية أصدقاء ذوي الإعاقة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مسجد الصلاة الأذان
12:04 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

مواقيت الصلاة الخميس 29 صفر.. 15 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء بأبها

أمطار وسيول في معظم مناطق المملكة
11:21 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

من الخميس وحتى الإثنين.. تحذير عاجل من الدفاع المدني: أمطار رعدية وسيول

عالم الزلازل الهولندي
10:56 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا بتوقعاته: زلزال كبير سيضرب هذه الدول بعد أيام

أهم 10
8:42 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

أهم 10.. أمر ملكي كريم وكاميرات مراقبة داخل حمام المعلمات

إعصار دانيال
8:05 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

الاسم تردد كثيرا بعد كارثة درنة.. "دانيال" عاصفة أم إعصار وما هو مدى خطورتها؟

حساب المواطن - الدعم الشهري
6:50 م الأربعاء، 13 سبتمبر 2023

بدون صك ولا عقد إيجار.. كيف يستفيد من دعم المواطن؟