مواقيت الصلاة الإثنين 26 صفر.. 15 ساعة بين صلاتي الفجر والعشاء في بريدة

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مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الاثنين 26 صفر 1445 هجرية، الموافق 11
سبتمبر 2023م.
ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:04 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:19.
وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.
بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 4:56 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:14 مساءً بمشيئة الرحمن.
وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الاثنين 26 صفر 1445هـ كالتالي:
مواقيت الصلاة ليوم الإثنين 26 صفر 1445هـ
○ موعد أذان الفجر
مكة – 4:51
المدينة – 4:48
الرياض – 4:20
○ موعد أذان الظهر
مكة – 12:18
المدينة – 12:19
الرياض – 11:51
○ موعد أذان العصر
مكة – 3:43
المدينة – 3:47
الرياض – 3:19
○ موعد أذان المغرب
مكة – 6:29
المدينة – 6:31
الرياض – 6:02
○ موعد أذان العشاء
مكة – 7:59
المدينة – 8:01
الرياض – 7:32